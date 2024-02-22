Bireysel sporlarda son şampiyon bir sonraki yarışın, maçın favorisidir ama kağıt üzerinde. Ünvanı senden almak isteyenler, senden daha iyi olmak için çok çalışmış, sen ise en az şampiyon olduğun gün kadar iyi olmak zorundasındır. Takım sporlarında ünvanı korumak bundan çok daha zorlu. Galatasaray, ligin son şampiyonu olarak ünvanını koruma peşinde iyi bir sezon geçiriyor. Avrupa Ligi'nde ise eliminasyon turunda ilk maçı 3-2 bitirmek size 7 günlüğüne 'kazanan' ünvanını veriyor. İşte bireysel sporlardan fark burada. Okan Buruk'un takımının oyunun üç ihtimalinden ikisi cebinde olacak. Kısaca beraberlik de turu geçmek için yeterli. Sparta Prag'a iki fark lazım. Bu sezon Betis ve Limassol'u evlerinde tek farkla mağlup edebildiler, Rangers ile de berabere kaldılar. G.Saray'ın ise sezon boyunca iki farklı kaybettiği tek maç, evindeki Bayern Münih sınavı. Bu 7 aylık istatistikler ve G.Saray'ın son dönemdeki yükselen form grafiği, temsilcimizi turun favorisi kılıyor. Çeklerde sol stoper Krejci, ortanın solu Rynes ve hücumun en etkili silahı Birmancevic yok. Galatasaray'da ise cezalı Nelsson'un yerinde Abdülkerim eksiklik hissettirmez. 3-2'nin rövanşında Buruk'un, geçiş oyununu tercih etmesini bekliyorum. Tecrübeli hoca, oyun içinde farklı dakikalarda yoğun ön alan presiyle rakibi bozacak taktik birikime sahip. İstanbul'da çok iyi bir Sparta Prag izledik. Hiç kolay bir rövanş olmayacak. Ama başta Muslera olmak üzere G.Saray'ın bu kadrosu, Sparta Prag'ı soyunma odasına başı önde gönderir.