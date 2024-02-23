Buruk bütün kurşunlarını sıktı ama vedanın sorumlusu iki beki bu tura yetiştiremeyen yönetimin yaptığı harakiridir

Bireysel sporlarda son şampiyon bir sonraki yarışın, maçın favorisidir ama kağıt üzerinde. Ünvanı senden almak isteyenler, senden daha iyi olmak için çok çalışmış, sen ise en az şampiyon olduğun gün kadar iyi olmak zorundasındır. Takım sporlarında ünvanı korumak bundan çok daha zorlu, gün gelir bir kişi yakar takımı. G.Saray, ligin son şampiyonu olarak ünvanını koruma peşinde iyi bir sezon geçiriyor. Avrupa Ligi'nde ise eliminasyon turunda ilk maçı 3-2 bitirmek size 7 günlüğüne 'kazanan' ünvanını veriyordu. İşte bireysel sporlardan fark burada. Okan Buruk'un takımının oyunun üç ihtimalinden ikisi cebindeydi, olmadı… Olmaması için de G.Saray kendi cephesinde yeteri kadar sebep biriktirip gelmişti bu tura. İki beki olmadan çengelli iğne ile tutturulmuş adamlarla S.Prag gibi yeteneği belki tartışmalı ama sert bir rakip karşısında iki maçı da yarım saat 10 kişi oynamanın da yükü eklenince Avrupa'ya veda mektubu yazıldı. Dün ilk golün ardından Abdülkerim'in smacı sonrasında oyunu tuttuğunda Buruk'un takımı rakip affetmemeliydi. Sanchez ve Abdülkerim'in alkışlık oyunları yetmedi. Kerem'in ilk yarıda 6 ikili mücadeleyi kaybetmesi, yenilenler kadar rakibin kaçırdıklarındaki basit pas hataları, top kayıpları Buruk'a bu sezon deplasmanda en ağır mağlubiyeti yaşattı. Zaha-İcardi-Tete ile bağlantının koptuğu, Sergio'nun orta sahada tek kaldığı dakikalarda Buruk bütün kurşunlarını sıkmıştı ama vedanın sorumlusu iki beki bu tura yetiştiremeyen yönetimin yaptığı harakiridir…