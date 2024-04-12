İki sezon önce Kadıköy'de 3-0 kazanan Olympiakos kadrosuna dönüp baktığınızda dün akşamki kadrosuyla eşdeğer bir kaliteye sahip olduğunu, o gün sahaya Vitor Pereira yönetiminde 3-4-2-1 dizilişiyle çıkan Fenerbahçe'nin ise dün sahada iki gömlek üstün kadroyla sahada olduğunu görürsünüz. O Kadıköy akşamında Portekizli hoca orta sahada 40x40'lık alanı Gustavo-Mert Hakan ikilisine teslim etmiş, rakip Olympiakos ön alan presi ve geçiş hücumlarıyla 3 gol bulurken tribünler bu ikiliye tepki göstermişti. Dün 3-0'a kadar benzer bir senaryo izledik. Ferdi, Fred ve İsmail'in sakatlıktan döndüğü doğrudur ancak İsmail Kartal'ın Krunic-Zajc ikilisiyle de topu rakibe bırakacağı belli olan Jose Luis Mendilibar karşısına Pereira gibi hatalı çıkması 57 dakikada üç farkı getirdi. Ön alan presiyle gelen ilk gol, organize atak yapmakta zorlanan ev sahibinin Jovetic kalitesiyle bulduğu ikinci gol ve yine defanstan çıkarken kaptırılan ve "Bedava" yenilen 3. gol. "Atı alan Atina'yı geçmişti" derken Kartal'ın, İsmail-Fred ikilisini sahaya yollaması umutları Kadıköy'e taşıdı. İrfan Can'ın maç boyunca turu isteyen oyununa ideal 11'in ikilisi dahil olduğunda OIympiakos'un hocası kenarda uyuyordu ve oyun ancak 3-2'ye geldiğinde kulübesini hatırladı. Bardağın dolu tarafında 3-0 ile gitmiş gibi duran turun umudunu Kadıköy'e taşıyan tabeladaki 3-2 var. Bardağın boş tarafında ise bu maça bu kadar anlam yükleyen, günlerdir hazırlanan ve uçurumun kenarından dönen İsmail Kartal…