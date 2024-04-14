Önce bir sezon, ardından maç önü fotoğrafına bakalım. Necip Uysal, 2011-12 sezonunda 29 maça 11 başlamıştı. 12 yıl aradan sonra dün sahaya 30. kez ilk 11'de çıktı ve kariyer rekorunu kırdı. Emeklerine sağlık. Beşiktaş'ın sezon planlaması Necip'in kariyer rekoru ya da tertemiz bir 8 olan Gedson'un 6 oynaması, Rashica ve Ghezzal'ın aynı anda sahada olması, sol kanatta Muleka ya da beklerin ligin ikinci yarısında sil baştan yeni isimler değildi. En azından öyle olmamalıydı.

Santos yönetiminde ön alan baskısını yapmayan topa sahip olma oranını kendi lehine çeviremeyen takım karşısında 15 deplasmanda sadece bir kez kazanabilmiş, 10 mağlubiyet almış ve dış sahada eksi 15 averaja sahip Samsunspor vardı sahada. Türkiye Kupası çantada keklik değil ve Trabzonspor'un kaybettiği haftada 4 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyete "Yakın" olan taraftı…

Bu iki fotoğrafın ardından 97 dakika süren bir video izledik. Beşiktaş, beklerinden hücum katkısı alamadı, Semih golü karambolden attı, Muçi kendine oynadı, Ghezzal ayakta zor duran görüntüsüyle sembolik forvet oyuncusuydu. Chamberlain kurtarıcı diye 4 ay sonra sahaya sürüldü.

Samsunspor iyi fizikli ama ağır forvetleriyle geçiş hücumlarında inandırıcılıktan uzaktı ilk yarıda. Ancak ikinci yarıda Beşiktaş orta sahası düştüğünde oyunu dengeleyip beraberlik golünü buldular. Fernando Santos son 12 dakikayı 4 santrforla oynadı. Sadece bu tercihi bile Beşiktaş'ın başında olmaması için yeterli sebepti. Futbol böyle bir oyun değil, bunu Santos da biliyor ama umurunda değil... Çünkü adını baştan "Godfather" koydukları film kopmuş... Beşiktaş yönetimi biraz daha bekleseydi "Titanic" izletecekti...