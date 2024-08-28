Ne önceki sezon 14 ne de geçen sezon 17 maç arka arkaya kazanmış olmanız dün gece için referans değilken Okan Buruk'un maç öncesindeki basın toplantısında başarının getirdiği kibirle kurduğu cümleler dün sahaya çıkan 11'den belliydi. Young Boys'u iki farklı mağlup etmesi gereken takımının taze istatistiklerinde, her maçta gol yemek, Konya'dan 17 hücum yedikten sonra İsviçre'ye uçmak, orta sahayı hafife almak yazıyordu. Rakip ilk 20 dakikada fizik gücüyle Galatasaray'ı ezerken Buruk'un çift santrforlu oyununda Sara ve Lucas nereye koşacaklarını bilmiyorlar ve hücum hattıyla takım 4-2-4 ile rakibe "buyur gel" diyordu.

İlk yarıda Galatasaray kalesine 11 hücum geliştiren, nefis oynayan sol beki Hadjam ile 60 metre top süren İsviçre ekibi karşısında Galatasaray momentumu sadece 60-75 arasında alırken sahada koskocaman bir soru işareti vardı. En güçlü kanat oyuncusu Barış, 9 milyona Jelert alınmışken sağ bekte başlamış, Berkan da ikinci yarıda sol bek görev yaptı. Bu da Okan Buruk ve futbol direktörünün eseridir!...

Bu Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk 3 aylık performanslarıyla Galatasaray'ı Avrupa Ligi'ne taşıdılar (!) Eserleriyle övünebilirler!.. Bir son not daha Buruk'a: "Bu takımı eleştirenlere "Real Madrid, Man.City tutun" dediniz. Hatırlatırım siz İnterli, Beşiktaşlı, B. Belediye, Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehirli olduğunuzda dün stadyumdaki 50 bin, televizyon başındaki milyonlar Galatasaraylıydı… Oyunu beğenmeyenlere akıl vermek yerine Şampiyonlar Ligi bileti verecektiniz bu kulübe… "Ne oynadığımız sistemi bilen var" diye önceki gün yakınıyordunuz. Dün 20 dakikada 3 futbolcunuz ellerini açmış top atacak adam arıyordu sahada..