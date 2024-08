Fenerbahçe'nin 100. yılında Zico yönetiminde kazandığı şampiyonluğun ardından 17 sezondur bir başka yabancı teknik adamın ligi ilk sırada tamamlamadığı Süper Lig'de yerli teknik adamların "değeri" çoğunlukla bu istatistikle anlatılır. Bu sezona bakalım: "Şampiyonluğun büyük adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte toplam 6 yabancı teknik adamın görev yaptığı Süper Lig'de 13 Türk teknik direktör sezona başladı. Peki Avrupa'nın 5 büyük liginde bu dağılım nasıl? 1 numaralı ligde İngilizler koltukları yabancılara teslim etmiş durumda. 3 İngiliz çalıştırıcının olduğu ligde 17 yabancı hoca var.









Avrupa'ya çok hoca ithal eden İspanyollar'da 15 yerli teknik adam var. Almanya'da 9 koltukta yabancı otururken 9'unda da yerel teknik adamlar görevde. 18 takımla yola devam eden Fransa Ligue 1'de 10 kulübün tercihi yabancı hocalar oldu. Gelelim teknik direktörlükte bir marka olan İtalyanlar'a. Bu sezon Serie A'da sadece 3 yabancı teknik adam var: Milan'da Fonseca, Udinese'de Runjaic ve Como'nun genç hocası Cesc Fabregas. Çizme'de bu sezon 17 takımın koltuğunda ise "Made in İtaly" teknik direktörler oturacak."



KAPI AÇIK, ARKANI DÖN VE ÇIK

BARCELONA-MESSİ birlikteliği bittiğinde Arjantinli sıfır bonservisle PSG'nin yolunu tuttuğunda Katalan kulübünün yönetimi kendilerine her şeyi kazandıran yıldızlarının son 4 yıllık kontratını büyük bir gazeteye sızdırmıştı. İmza parası, komisyonlar, yıllık ücreti ve vergisi derken 4 yıllık maliyet 550 milyon Euro idi. Amaç taraftara, "Kazandırdı ama kanımızı da emdi" dedirtmekti. Barcelona kötü yönetiliyor, 100 milyonun üzerinde bonservis ödedikleri birçok yıldız kulüpten ayrıldı gitti bile.









İlkay ise görkemli Man. City kariyeri sonrasında Barça markasının büyüsüne kapıldı elbette, herkes kapılır. Şimdi eski kulübüne dönerken yaşadığı hayal kırıklığını gizlese de gelirken planı bu değildi elbette. Geçen sezonun en fazla süre alan adamına "Ücretin yüksek, alternatifin çok" diyerek medyayı kullanarak kapıyı gösterdiler. Almanya Milli Takımı'nı da bırakan İlkay'ın istatistiklerden bağımsız Barça'dan düşen adam olarak Türkiye'ye gelmesini kendi kariyerinde bir başarısızlık olarak gördüğünden kürkçü dükkânına döndü. Guardiola onu elbette ister. Man. City'ye geldiğinde ilk transferiydi, her şeyi beraber kazandılar ve bonservisi cebinde bir İlkay… Pep daha ne istesin…



GİTME KAL BU ŞEHİRDE

Francesco Totti'nin kariyerinde Roma'dan başka bir kulüpte oynamaması, Real Madrid'e iki kez 'hayır' demesi bugünün futbol ekonomisinden bakıldığında çok romantik duruyor elbette. Dybala'nın Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıllığına 75 milyon Euro'luk teklifi geri çevirip yola Roma ile devam etme kararı önceki akşam Arjantinli'nin evinin önünde büyük bir coşkuyla kutlandı. Dybala, Roma'da 3 sezonda 24 milyon Euro kazanacak. Bu parayı Arabistan'da bir sezonda kazanabilir ve Avrupa futbol sahnesinden silinebilirdi. "Doğru mu yanlış mı?" soru değil. Dybala'nın doğrusu bu…



CHİESA KENDİNE KULÜP ARARKEN…

EURO 2020'den sonra fiyatını 100 milyon Euro olarak yazanlar belki abartmış olabilir ama en iyi zamanında Juventus'un 60 milyon Euro teklifi geri çevirdiği ortada. Bugün ise Federico Chiesa kendine kulüp arayan ama yüksek yıllık ücreti yüzünden İngilizler'den teklif gelmezse olana razı olması gereken bir pozisyonda.









Juventus, 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a verdi ve gelecek sezon kontratı bitecek olan Chiesa'dan para kazanmak için gözü gelecek tekliflerde. Avrupa'nın kurt menajerlerinden Ramadani ile çalışan Chiesa'nın düşüşte olan bir isim olarak Barcelona'nın radarına girmesi ise ilginç elbette. İspanyollar, 15 milyon Euro isteyen Juventus'a 9 milyon Euro teklif etti. Köşeye sıkıştırmak buna derim. Chiesa'ya teklif ettikleri yıllık ücret ise 4 milyon Euro. Futbolda dün ile bir yere kadar yaşanıyor, bir sakatlık bir formsuz geçen sezon böylesine büyük bir yıldızın değerini tek hanelere düşürüyor.