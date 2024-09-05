“2022 yazında bir futbolsever çıkıp da ‘2 yıl sonra Türkiye’de İcardi, Dzeko, İmmobile ve Osimhen forma giyecek’ dese, deli muamelesi görürdü”

İtalyancadaki 'Asla asla deme' deyimini Serie A'da yeni futbolcular röportajlarda çok sık kullanırlar. Transfer dedikodularından ser verip sır vermemek için aslında bir kaçış yoludur bu... 2022 yazında bir futbolsever çıkıp da "2 yıl sonra Türkiye'de İcardi, Dzeko, İmmobile ve Osimhen forma giyecek" dese, deli muamelesi görürdü. Olanlar oldu. Şimdi İstanbul'da 3 Büyükler'de, Serie A'da gol krallıkları yaşamış 4 futbolcu forma giyiyor. Son 10 yıllık dönemde bu 4 büyüğün dışında gol krallığı kazanan isimler Cristiano Ronaldo ve Lautaro Martinez. İspanyolların "Bu yazın en deli transferi" diyerek duyurduğu Osimhen'i sona bırakalım ve bir krallar geçidi yapalım.









MAURO İCARDİ: Juventus'a geldiğinde biletini kestiği Melo'ya G.Saray'ın yolunu açan Conte, yıllar sonra İnter'in başına geçtiğinde de kaptan İcardi'yi takımda istememiş ve Arjantinli 60 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Juventus'un hükümdarlığında geçen yıllarda 2 kez gol krallığı yaşamış İcardi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan uzak oluşu, reytingi yüksek özel hayatı derken, Paris'te taraftar sevgisine hasret kaldığını söyleyip G.Saray'ın yolunu tuttu. O sevgi ihtiyacı neyse, sarı-kırmızılı tribünlerden kat kat fazlasını bulduğu aşikâr.

EDİN DZEKO: Avrupa futbol sahnesinde 17 yıl zirvede kalabilmek herkesin harcı değil. 20'li yaşların başında Wolfsburg'da kazandığı çok değerli şampiyonluğun ardından Manchester City yılları, İtalya'nın başkentinde kaptanlığa yükseldiği ve İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle biten İnter kariyeri. 37 yaşında geldiği F.Bahçe'de "Ligde 21 gol atacak, takımı 99 puan toplayacak" denilse bundan 1 sene önce herkes "F.Bahçe şampiyon olur" derdi. En-Nesyri'nin maliyeti yüksek ama sezon başından beri Mourinho'nun kariyerine büyük saygı gösterdiği Bosnalı en azından Avrupa Ligi maçları başlayana kadar sarılacivertlilerin birinci santrforu. Serie A'da gol krallığı yaşadığı sezonda 29 gol atmış, ertesi sezon da İcardi ve İmmobile 29 atmış ve krallık tacını paylaşmıştı.









CİRO İMMOBİLE: Ciro'nun Juventus çıkışlı oyuncu olduğunu az insan hatırlar. İtalya dışındaki iki denemesinde Dortmund ve Sevilla günlerinden yaşattığı hayal kırıklığı bana "O günlerde her çiçek, her pencerede açmaz" dedirtmişti. Bilirsiniz İago Aspas da La Liga'nın büyük golcülerindendir. Ama aradaki fark, o da Premier Lig'de yapamamıştı. Serie A'da 4 kere gol kralı olup Beşiktaş'ta yeni bir meydan okumaya yola çıkarken böyle bir sezon başlangıcı yapmak İtalyan golcü için aşılmış büyük bir eşik. Üstelik arkasında da yeteneğiyle neden Portekiz dışına çıkmamış denilen Rafa Silva varken…

VİCTOR OSİMHEN: Lazio başkanı Lotito, zamanında 1.5 milyon Euro maaş isteyen Muslera'ya 500 bin Euro vermeyip cimrilik etmiş ve G.Saray, tarihinin en iyi kalecisiyle tanışmıştı. Benzer bir hikaye bu yaz Napoli'de yaşandı. Al-Ahli'nin teklifine 5 milyon Euro daha isteyen De Laurentiis, adeta Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oldu. Osimhen, Chelsea'nin 6 milyon Euro yıllık ücretini reddetmiş, İtalyan kulübünden 2 sezon önce 4.5 milyon Euro olan maaşı 11 milyon Euro'ya yükseldiğinden beri mutlaka çift haneli bir yıllık maaşın peşindeydi. Melo ve İcardi'den sonra Conte, Lukaku tercihiyle elbette ki bilmeden Osimhen'e, Gatasaray'ın yolunu açtı. Napoli'ye yıllık brüt maliyeti 17 milyon Euro olan Nijeryalı, 2 sezon önce Napoli'nin tarihi şampiyonluğunda 26 gol atıp, İstanbul'a gelen Serie A'nın 4. gol kralı ünvanını o gün almıştı. İstanbul'un 3 büyüğünde 4 kralın gol krallığı yarışı elbette ki nefes kesecek. Elbette futbol, gol kralı çıkartan takımın şampiyon olacağının oyunu değil. Bakalım 3 teknik adam taşları nasıl dizecek.