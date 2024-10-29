Galatasaray'ın Süper Kupa ve Kasımpaşa maçlarında yediği 8 golde sahada Davinson'un olmadığı ve Sara-Lucas ikilisinin de bu maçlarda birlikte oynamadığı gerçeğine Osimhen'i eklediğinizde ev sahibinin kritik 3 adamı eksik ezeli rakibi karşısında bir başka derbi oynayacağını söylemek zor değildi.

14 hücum yenilen ve ikinci yarısı 1-3 biten Elfsborg maçının ardından Okan Buruk'un defans hattında takımını fabrika ayarlarına döndürmüş olması yerinde bir karardı. Çift santrforlu oyun Süper Kupa'nın ikinci yarısında da arıza çıkartmışken, taraftarın önünde şifre tabelayı almaktı. Olimpiyat'ta olmayan ikili Sara-Davinson ortaklığıyla gelen golün ardından orta sahayı veren ve karşılayan takım hüviyetine bürünen G.Saray'ın 45'e 12 hücumla bitirdiğini, Beşiktaş'ın ise iyi mücadelesine rağmen defans duvarına çarptığı ev sahibinin kalesini sadece iki kez yokladığını not düşmek lazım.

İkisi de sarı kartlı bekleri varken Okan Buruk'un yüzde 42 topa sahip olabilmişken 46'da tek forvete düşmemesi ya da üçlüye dönüp Yunus'u merkeze atmaması doğrusu Rus ruletiydi. Sağda Rafa'nın karşısında kartlı Barış'ı ters kanada atıp Jelert'in enerjisiyle sakatlanan Kaan'ın bölgesini savunmak akıllıcaydı. Oyun, Beşiktaş'ın beraberlik golüne doğru yokuş aşağı koşarken, Osimhen'in, Sara'nın ortasına bastığı smaç gibi kafa sonrasında düşen Beşiktaş ancak Muçi'nin hercai vuruşuyla tabelayı değiştirebildi. Geçen sezon ilk 10 haftada olduğu gibi G.Saray yine 28 puanda. Fark ise o 10 maç içinde olan Beşiktaş'ın yanı sıra yarıştaki diğer rakibi F.Bahçe'yi devirmiş olmak… İki duran top, belki de güzel bir Duran Duran hitini hatırlatır: Wild Boys…