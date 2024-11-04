Geride kalan haftalarda hele de 10 kişi kalmış Göztepe karşısında oynadığı futbolun, Fenerbahçe'ye karşı puan alabilmek için bir saha içi referansı yoktu. Şenol Güneş'in motivasyonu, tribünlerin desteği… Trabzonspor ilk 20 dakikada rakibi kaleye getirmezken, geliştirdiği 5 hücumda tabelayı değiştiremedi. Bir tiyatro sahnesinde repliğin diğer aktöre geçmesi gibi bu kez Fenerbahçe aldı oyunu.

İlk yarının son 25 dakikasında ilk 20'deki 68/32 topa sahip olmayı 70/30 ile dengeleyip geçtiler. Golde elbette Edin Visca'nın hatası büyük ama En-Nesyri'nin ortasına ve Fred'in fırsatçılığına alkış. Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk çeyreğinde oyunu alıp skoru öldürmesi gerekiyordu. Genç bir hakem, karmaşık pozisyonların içinde boğuldu kaldı. Bu, çıkan kararlar yanlış demek değil. Ev sahibinin iki penaltı golü ve Dzeko'nun sayısı. İki kalecinin nefis kurtarışları olmasa en az 4 gol daha izlerdik. Çok rahat geçilen orta sahalar, iki kanadının yaş toplamı 69 olan Trabzonspor ve defans göbeği çok dağınık olan Mourinho'nun takımı.

VAR artı sakatlıkla sadece bir pozisyonda oyunun 7 dakika durduğu gerilimi yüksek, tecrübesiz olunca futbolcuların da üzerine oynadığı bir genç hakemin altından kalkamadığı bir maç izledik. Mourinho'nun ikinci yarıdaki hamleleri geç de olsa sonuç getirdi. Geçen sezon 3-2 biten maçta tabelayı Batshuayi değiştirmişti. Bu sefer de Amrabat… Fenerbahçe için 3 puandan çok daha fazlası.