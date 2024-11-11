Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü muhteşem koreografilerle anan G.Saray ve Samsun taraftarlarının emeklerine ve yüreklerine sağlık. Kulüp tarihinin en güzel maçlarından birine imza attıktan sonra lig ikincisi karşısında sahaya çıkan Galatasaray'da İcardi'ye verilen morali de santra düdüğü öncesinde not düşmek lazım. Jakobs'un dönüşüyle dörtlüye dönen, Kaan Ayhan'ın yokluğunda Barış Alper'i sağ bek olarak sahaya süren Okan Buruk, ilk 45'te yine hibrit bir oyun planı kullandı. Jakobs ile hücumda üçlüye dönen bir defans, Osimhen'in yanına yaklaştırılan Sallai, Osimhen'in darbeli kafasıyla erken gelen gol... İlk 45'te yüzde altmış topa sahip olan rakibe pozisyon vermeyen Galatasaray'a rakip de ön alan baskısı yapmayınca sarı-kırmızılılar kolay bir ilk yarı oynadı.

22 golün 18'ini ikinci yarılarda atmış tam bir geri dönüş canavarı olan Samsun, Tottenham yorgunu G.Saray'a mutlaka sorun çıkaracaktı. İlk yarıda Torreira'nın pozisyonuna penaltı diyenlerden biri, Halil Umut Meler'i de devre arasında bilgilendirmiş olabilir. Davinson'un ikili mücadelesine çaldığı penaltının başka açıklaması yok. 1-1 sonrası oyun Samsun lehine akabilirdi. Okan'ın kontrol edemediği ve Osimhen'in kafasından gelen ikinci gol, G.Saray'a yeniden enerji yükledi. Buruk'un yerinde değişiklikleri, Batshuayi'nin golüyle gelen 2 fark ve Nelsson'un penaltısıyla korku filmine dönen 90+ dakikalar… Milli araya bundan daha güzel sonuçlarla giremezdi.