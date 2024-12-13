Senaryosu sağlam bir Uzak Doğu filminin Hollywood'da çekilmiş yeni versiyonu gibiydi Sivas'tan sonra Malmö karşılaşması. Galatasaray yine geriye düştü. Sivas'ta 10 kişi kalmıştı, dün savunmanın bel kemiği Davinson Sanchez sakatlandı. Okan Buruk, Sivas'a dörtlü başlamış, dün üçlü defans ile sahadaydı ve dört gün sonra yine bir 90 dakikaya kenardan yaptığı değişiklerle damga vurdu.

Tek galibiyetini Karabağ deplasmanında alan Beşiktaş'a da kaybetmiş olan Malmö ilk 25 dakikada otomatik fişek gibiydi. Sağlı sollu ataklarla Galatasaray'ı zor durumda bırakıp hak ettikleri golü de buldular. Buruk'un, Kerem Demirbay hamlesi Galatasaray'ı rahatlattı. İki küskün Demirbay-Jelert iş birliğiyle beraberliği buldu Galatasaray. İlk yarıda sakatı bol kadronun Malmö'den 10 hücum yemesi elbette düşündürücü ancak Sara, Torreira ve Mertens'in de yoğun fikstürde nefes almadan arka arkaya maçlarla forma giydiklerinin altını çizmek lazım. Son dakikalarda Malmö bir umut yüklendi. Ziyech o topu uzaklaştırmalıydı ve hatta Efe ile birlikte oyuna girmesi gereksizdi. Bütün kadro zafiyeti ve Davinson'un sakatlığı bu beraberliği makul sonuç kılıyor. Galatasaray, Dinamo Kiev'i devirir ancak Batshuayi'nin dün bir kez daha bitik halini gördükten sonra Okan Buruk'un Osimhen'in arkasına ikinci santrfor transferini isteyeceği kesin.