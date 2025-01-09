Dört günde kupa-lig iki maça çıkacak iki takımın iki sezon önceki iki sınavını hatırlayalım. Okan Buruk ligde Emre Belözoğlu'na karşı %40 topa sahip olup deplasmanda geçiş oyunuyla 7-0 kazanmış, kupada ise 5 ay sonra Belözoğlu bu takt-i ği devralıp 3-2 ile sarı-kırmızılı takımı deplasmanda kupadan elemişti. Galatasaray'ın sert rakip Göztepe'den sonra oynayacağı Başakşehir deplasmanı öncesinde kupada Buruk beklenen rotasyonu yaptı. Davinson ve Abdülkerim'in dinlenme şansı bulamadığı 11, ilk 30 dakika oyunu tuttu. Başakşehir'in kaleyi bulan ilk hücumunda Deniz ile Piatek'in kafasından gelen gollerde ezilen adam maça sol bekte başlayıp sağ bekte devam eden ve 57'de kenara gelirken 'Benden olmaz' dedirten Jelert idi.

Konferans Ligi'ne veda etmiş, zirvenin 21 puan gerisinde kalmış Başakşehir'de 45 yaşındaki 'genç' teknik adam Çağdaş Atan, ülke sınırları içinde namağlup olan rakibini devirip kendini ispat etme peşindeydi. Baş aktörleriyle başladı maça. İkinci yarıda Buruk önce Mertens ve Yunus, ardından Barış Alper ve Sara gibi esas adamlarını sahaya sürünce tek kaleye yakın bir maç izledik.

Kerem Demirbay maalesef güçsüz. Sallai ön tarafta verimsizdi ve maçı sağ bekte bitirdi. Batshuayi'nin bu seviye maçların golcüsü olmasını bekliyorsunuz ama dün Galatasaray'ın akan oyundan golleri iki stoperinden geldi. Okan Buruk'un önünde kupada Bolu ve Konya maçları var. Rotasyonlu kadroyla iki kez geriye düşüp penaltı kaçınca, galibiyetin kenarından dönmek makul bir sonuç. Pazar günü armalar ve formalar aynı ama Süper Lig'deki bambaşka bir maç olacak.