Kayseri'nin ilk yarıda oransız baskısıyla pas yüzdesini yüzde 68'e düşürmüş, orta sahası yorgun takım rakibin enerjisi bitince ikinci yarı kalitesiyle farka koşmuştu. Dün karşılarındaki Göztepe, Kayseri'den çok daha atletik ve enerjisini 90 dakikaya yayabilen bir takımdı. Okan Buruk'un ekibi, ilk yarıda yüzde 72 pas yüzdesiyle yine standardının altında kalırken ayakta kalan isim Gabriel Sara'ydı. Yine şiir gibi top oynadı. Yunus'un top kaybı, gününde olmayan Davinson'un zayıf takibi ile Göztepe golü bulup, oyunun içinde kaldı. Kaan ve Jakobs ideal bir oyunun bekleri noktasında değiller. Doğrusu, ikinci yarıda Göztepe'nin hücumda Galatasaray'a çok daha fazla zorluk çıkarmasını bekliyordum. Bunda eksik kaldılar. Yoğun maç trafiğinden sonra 15 gün tatil ile soluklanmak ne kadar gerekliyse aranın ardından ritim tutturmak da bir o kadar zor. Yunus'un golünde atağı başlatan Sara'nın pası maçın en güzel hareketiydi. Sadece ilk 45 dakikada 15 orta yapmak Buruk'un takımı için defolu bir oyundu. Göbeği kalabalık tutan Göztepe'den topu kaçırıp yüksek toplarda Osimhen'i buluşturmak istediler. Ancak Göztepe'nin üç stoperi de Nijeryalı'yı iyi kitledi. Buruk, son çeyrekte düşen takımını ayakta tutabilmek için yedek kulübesini zamanında devreye soktu. Dört büyüklerin ikisini mağlup eden ve biriyle berabere kalan Göztepe'yi devirmek puan tablosu için elbette iyi sonuç. Ama oyunun kırılganlıkları düzeltilmeye muhtaç.