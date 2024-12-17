Santra noktasına giderken Okan Buruk'un takımına mesajları netti: 1- Hakim Ziyech valizini topla. 2- Bulduğun şansı değerlendiremedin Batshuayi, Osimhen kulübedeyken bile yanında otur. 3- Sakatlıktan dönüp hazır olmayanla riske girmem (Osimhen, Davinson, Jacobs). Karşınızdaki Trabzonspor ve armasıyla ne puan tablosundaki yeri ne deplasman performansına bakmadan derbi deyin ya da büyük maç deyin hakkını vermek zorundasınız. Galatasaray hücumda zengin sol bekinde Berkan ile sıkıntılı başladı. Yunus'un Mertens'e attığı nefis ara pası ve harikulade sol plasesine karşılık Ozan Tufan'ın ön direkte usta işi kafa vuruşu. Temaslı oyunun bol olduğu iki kanat oyuncusunun yaş toplamı 69 olan Trabzonspor'un ev sahibini ziyadesiyle zorladığı bir ilk yarı izledik. Buruk'un takımı 35 ile 45 arasında bulduğu üç pozisyondan birini atsa maçın fişini ilk 45'te çekebilirdi. Sara ve Torreira ikilisinin üzerine binen yoğun fikstür savunmada Davinson'un yokluğu Trabzonspor'a ikinci yarının ilk çeyreğinde iki gol birden getirdi. Barış Alper Yılmaz, bir maçta daha yapması gerekeni değil her şeyi yapmaya çalışan karaktere bürününce tabeladaki kaos büyüdü. Yedi deplasmanda dört gol atabilmiş Trabzonspor'dan kendi sahanda 3 gol yiyorsan lig maratonunun değişmez gerçeklerinden birine uymuyorsundur demektir: Forvetler yarışta tutar savunmalar şampiyon yapar. Buruk bunu düzeltmeli… Forvetler böyle fazla mesai yapmamalı (!)