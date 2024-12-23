Galatasaray dün sahaya sürdüğü defans dörtlüsünü en son 18 Ekim'de Antalya deplasmanında bir arada oynatabilmiş ve maçı 3-0 kazanmıştı. Bu ideal dörtlü bozulduğunda kalesinde gol görmediği tek maç ise son dakikasında rakibin direkten topunun döndüğü Bodrum deplasmanı. Buruk'un iki sezonda ortalama 0.80 kalesinde gol gören takımının bu sezon 1.5 ortalamayla oynaması neredeyse bütün maçlarda 3 gol atmayı gerektiriyor. Dün de Attamah'ın elinin doğal pozisyonda olduğu kolay ve erken penaltıdan sonra kornerden kalelerinde golü gördüler. Trabzon maçında alarm veren orta saha dün ilk 45 dakikada yine çok geçirgendi ve Buruk'un takımının %68 isabetli pasla oynaması Kayseri'nin tam saha presi ve kötü zemin, Barış Alper Yılmaz'ın golüne rağmen ikinci 45 dakika zor geçecek dedirtti. Sakatlıktan dönen Kaan ve Jakobs'un güçsüz göründüğü, Torreira ve Sara'nın yılın son maçında "Tatile ihtiyacımız var'' futboluna çare Yunus'un kalitesi oldu. Attığı golde Snejider'in kulaklarını çınlattı, ilk golü hazırlayan adamdı, Osimhen'e ve Barış'a asistini yaptı. Buruk, iki sezondur Kayseri'de önce kaybetmiş sonra berabere kalmıştı, dün kendisine ters gelen takımın bileğini büktü. Fark 8 puan, Galatasaray ara transferde de, bir hafta tatilin ardından Göztepe maçına hazırlanırken de puanlar eşitmiş gibi davranmalı. 2024'ün son maçının ardından alkışlar oturduğumuz yerden değil; ayakta, Okan Buruk'a… Büyük hocalık budur…