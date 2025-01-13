Kupadaki ilk sınavın telafisi vardı ve Okan Buruk'un ağır rotasyonla 8 puan farkla önde gittiği ligde hedefinin bu maç olduğu ortadaydı. Futbolda bazen dört gün sonrasını bile öngörebilmek mümkün değil. Sara'nın sakatlığı Buruk'un hesaplarını bozdu. Kaan Ayhan'ı orta sahada, Sallai'yi sağ bekte başlatabilirdi. Geçen sezon 8+3'ün vazgeçilmezi ama bu sezon çelimsiz Kerem Demirbay'a güvendi. O da sahada kaldığı 75 dakika boyunca Buruk'un güvendiği dağlara kar yağdırdı.

Soğuk hava, yağmur, rüzgâr ve yumuşak zemin ilk yarıdaki tatsız tuzsuz oyunun bütün sebebi olabilir mi? Elbette hayır. Sarı-kırmızılı takım; Jakobs, Demirbay ve Kaan'dan verim alamazken ön tarafta Osimhen'in ısıran oyunu ve Yunus'un dribblingleriyle flu bir fotoğraf verirken, ziyadesiyle eksik Başakşehir'de farklı görünen tek isim Davidson'du. Bu oyunla soyunma odasına 1-0 önde gitmek iyi ama yetmezdi.

İkinci yarıda rüzgârı arkasına alan Başakşehir'in attığı golde Davinson ve Kaan Ayhan olağan şüpheli. Barış'ın iki golü de ters ayağı olan solundan geldi. Buruk, kulübesine güvenen bir teknik adam değil. Doğrusu haksız da değil. G.Saray'ın her maçta kalesinde gol görmesi, maçlarını Rus ruletine çeviriyor. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde namağlup olan takıma derinlik kazandıracak, Buruk'un da inanacağı oyunculara ihtiyacı var. Üç kulvarda sadece ideal 11'iniz ile yürüyemezsiniz.