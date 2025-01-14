Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendi döneminde üçlü defans ile iyi hatıraları yok, başkanı olduğu kulübün futbol takımının bu dizilişle başarıya ulaşabileceğine inanmıyordu. Mourinho kupa dahil son üç maçta defansı üçlü kuruyor, bu hem En-Nesyri hem Dzeko'nun sahada olması demek, üstüne sezona sağ kanatta başlattığı Tadic'e de forvet arkasında özgürlük tanımak manasına geliyor. Dün F.Bahçe lig tarihinde kalesinde en erken gördüğü golde rakibi üçlü karşılayan Çağlar'ın çaresiz fotoğrafını verdi. Altıncı dakikada Livakovic, Kramer'in şutunu çıkarmasa başka bir maç izleyecektik.

Portekizli hocamın rakip analizden daha çok bence kadro tercihinde kariyeri boyunca Avrupa futbolunda iz bırakmış, tecrübeli isimlere sırtını yaslamak fikri var. Kim bunlar? Dzeko, Tadic, Kostic ve Fred. Amrabat ve İsmail'in olmadığı orta sahada oyunun hamallığını hücum yönü güçlü ikili Fred ve Szymanski'ye yüklemek, gol atsa da maç boyunca Tadic'i takımın sırtında taşımak, bunları Mourinho görmüyor mu? Görüyor…

Dün F.Bahçe ikincisi aut olan iki duran toptan ilk yarıda iki gol, bir de rakip kalecinin hatasıyla "akan oyunda'' Tadic ile üçüncü golü buldu. Oyuna iki golle ortak olan Konyaspor son bölümde beraberlik sayısını da bulabilirdi. Mourinho üçlü defansla yola devam edebilir, edecek gibi de görünüyor ama bu dizilişte ne yeni kontrat imzalamış İrfan Can'a ne maliyeti yüksek Cengiz'e ne de 1 yıllık külfeti 8 milyon Euro olan Maximin'e yer var. Eldeki derin kadroyu isteseniz bu kadar daraltamazsınız.