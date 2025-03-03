Derbiden ikili averajı alıp çıkmışsın ve artık genel averajla bir işin kalmamışsa yapacağın öncelikle kaleni gole kapatmaya çalışmak ve maçları Rus ruletine çevirmemek. Karşındaki rakip de "Beyoğlu derbisi!" deyip evindeki maça motive olmuş, senin sahanda 3-0 giden maçı 3-3'e getirmiş Kasımpaşa… Her iyi oyun gibi her kötü oyun da bir sonraki maç için referanstır. İşler yolunda gitmediğinde mücadele gücünü yükseltecek gidişatı kırmak için farklı şeyler yapacaksın. Dün G.Saray'da bunları yapan iki isim vardı: Kalesinde devleşen Muslera, penaltıyı yaptıran atan, ikinci golün serbest vuruşunda faulü alan ve 3. golü atan Osimhen. Ne Sallai ve Barış'ın verimsizliği ne Sara'nın çelimsizliği ne de kötü başlayan iyi devam eden Lemina'nın ilk yarıdaki şaşırtan oyunu iki puan kaybının sebebi değil… Okan Buruk'un haftalardır bozuk olan kimyası, dün tribünden izlediği maçta takımı 3-2 öndeyken bir futbol faciasını da beraberinde getirdi. Lemina'yı oyundan almak anlamsız ama ondan daha ötesi Cuesta'yı sahaya sürmek, tarifi olmayan bir akıl tutulmasıydı. Muslera ve Osimhen'e rağmen Okan Buruk, sezonun ilk yarısında olduğu gibi 3-3'ün mimarı olmayı başardı… Şampiyonluğu kazanır-kaybeder hiç fark etmez, kupa maçında kenardan 0-0 yapan ve dün değişikliklerle "Yok artık" dedirten Okan Buruk, bu sezon ligde namağlup olan Galatasaray'ın gelecek sezondaki teknik direktörü değildir…