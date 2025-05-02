3-3’lük Barcelona-Inter maçı, akıllara iki takımın geçmişteki mücadelesini getirdi

Sezon boyunca en iyi futbol oynayan 4 takımın Şampiyonlar Ligi yarı finaline geleceğine dair bir garanti yok ama bana sorsanız "PSG, Barcelona, Liverpool ve Arsenal" der, arkasına Bayern Münih'i yazardım. Ligi kazanan Liverpool bu kulvarda belki hayal kırıklığı ancak en iyi futbolu oynayan 3 takımın yanına adını yazdıranın Bayern Münih'i eleyen Inter olduğu gerçeği haklı bir yarı final eşleşmeleri çıkardı karşımıza…

Önceki akşam muhteşem bir kapışma izledik Barça ve Inter arasında. Bitmek bilmeyen bir mücadele, temaslı bir oyun, çok özel yeteneklerin akıllara ziyan golleri. Bazı 90 dakikalar hiç bitmesin isteriz, bu da onlardan biriydi. Barselona'da ilk maça gelirken Inter ne haldeydi hatırlamak için belki de 15 yıl öncesine dönmek lazım.







Serie A'da önce Bologna'ya ardından hafta sonunda evinde Roma'ya mağlup olan, geçen hafta ortasında da ezeli rakibi Milan'a İtalya Kupası'nda boyun eğen Inter, sezonun en sancılı döneminden geçiyordu. Bu sezon Avrupa mesaisi olmayan Conte yönetimindeki Napoli bitime 4 hafta kala 3 puan öne geçti ve Inter, Barça deplasmanına gelirken İtalya Ligi'ni takip edenler için "Simeone şampiyonluk verdi" demek zor değildi…

Inter dizlerinin üzerinde geldiği şehirde karşısında Kral Kupası'nda Real Madrid'i devirmiş, ligde bitime 5 hafta kala 4 puan farkla lider olan, morali tavan yapmış bir Barcelona olduğunu biliyordu. İspanyol ekibi 3. kupaya koşarken, İtalyan takımı 3 kulvarda da boş çekmenin eşiğindeydi..







Bu maç ancak Inter'in öne geçmesiyle nefis bir 90 dakikaya evrilebilirdi. Barça'nın ön hattı ne kadar muhteşem olsa da her takımın yumuşak bir karnı var. Kalesini gole kapatmakta zorlanan, yüksek toplarda kısa takım boyuyla avlanan Barcelona'yı Inter bu yolla iki kez avlarken tabelaya itiraz edecek bir süper star olmalıydı.. O da var elbette Barcelona'da. Lamine Yamal, 17 yaşında ve Barça formasıyla 100. maçında izleyenlerin ancak Messi atabilirdi diyecekleri türden nefis bir vuruşla farkı bire indirdiğinde sahneye sezonun gol ve asist makinesi Raphinha çıktı. İkinci goldeki asisti ve 3. goldeki vuruşu... Brezilyalı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol-8 asistle, Barça'da bu kulvarda bir sezonda 19 tabela yapan Messi'yi de geçti.







15 yıl önce Jose Mourinho yönetimindeki Inter evinde Barça'yı yarı final ilk maçında 3-1 mağlup ederken bir Hollandalı -evet yabancı değil Sneijder- bir gol ve bir asistle oynamış, Portekizli hocanın otobüs çektiği rövanşta Barça 1-0 kazansa da finale yürüyen Inter olmuştu. 15 yıl sonra Barselona'da bir başka Hollandalı çıktı sahneye: Dumfries attığı iki golle "uçan Barcelona" karşısında "dizlerinin üzerindeki" takımını umutla döndürdü Milano'ya…

Hafta sonunda Barcelona'nın deplasmanda küme düşmüş Valladolid karşısına neredeyse B takımıyla çıkacağı aşikâr. Hata yapma payı kalmayan Inter ise evinde Verona'yı devirip Napoli'nin kaybını bekleyecek ve Salı günü 3-3'ün San Siro'da 80 bin taraftar önünde rövanşı. Deplasmanda atılan golün avantaj kuralı geçerli olsa iki ihtimali cebine koyacak olan Inter, taraftarıyla bir adım önde derdim ama bu maç tek başına bir final ve "Başımızı döndürdü" dedikleri Lamine Yamal'ın dansının Milano'da da süreceği ortada…