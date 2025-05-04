Bir Anadolu takımının bir İstanbul büyüğünü hasım bellemesi iyi fikir değil. Sivasspor'a baktığımızda ligin ilk yarısında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a hareketi, ligde sadece Galatasaray maçları öncesinde özel açıklamalarıyla gündeme gelen bir teknik direktör Rıza Çalımbay ve geçmişte sakatlanmış Muslera'nın fotoğrafının üstüne oyun skorunu resmi siteden yazmak… Şampiyonluk yarışında son 5 haftaya girilirken yüksek motivasyona sahip bir takıma bir de saydıklarımın öfkesini eklediğinizde neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Evet, herkesin tahmin ettiği oldu. Galatasaray, 20 dakikada rakibin etini kemiğinden sıyırdı. Sarı kart sınırında olduğu kadar oyun performansıyla da dinlenmesi gereken Sara'nın kulübede başladığı, Osimhen arkası Morata'lı oyunda tribünleriyle beraber Sivas'ın üzerine çöktü Galatasaray. Hafta boyunca dışarda türlü madrabazlıklar dönerken Okan Buruk'un Kemerburgaz'da takımıyla dört duvar arasında kurduğu iletişim ve kalan haftalar için sağladığı konsantrasyon takdire şayan. Zaten bu sezon G.Saray'ın lideri ne başkanı ne yönetimi. Galatasaray'ın tek komutanı Okan Buruk, sahada da elbette önce Osimhen, sonra diğerleri. İki Trabzonspor sınavı öncesi Eren'in sakatlanması oyuncu açısından talihsizlik. Ligin zirvesi matematiksel olarak çözüldüğünde belki Osimhen'in söyleyeceği tek kelime var, "Kalıyorum'' ya da "Kalmıyorum". Ama tüm bu madrabazlıklara karşı Buruk'un söyleyeceği çok sözü olmalı.