Avrupa'da elemelerde kazanılan dört maç, şampiyonluk yarışında ilk haftada berabere kalan üç rakip, İtalya'nın en büyük değil ama en hızlı çıkışını yapan teknik adamı, kalede Nübel, kanatta Trossard, türevinde Vlahovic… Bu şartlarda tribüne gelip şampiyonluk hasreti uzun yıllar çeken taraftar, takımı ilk dakikadan itibaren iter. Böyle başladı maç. Salih, Orkun Olaitan orta sahası; Eyüpspor'a rakip sahaya geçme imkanı tanımazken Beşiktaş, kısa sürede kazandığı ikinci toplarla oyunu Eyüp kalesine yıktı. Cerny çizgideyken verimsiz. Kabul edelim Dünya Kupası sonrası Trossard'ın forma girmesi için 10-15 güne ihtiyacı var. Önde fizikli top tutan bir santfor olmayınca orta çıkan verimsizliğe çare Cerny'nin içeriye kaçıp rakip defansın arkasına sarkmasıyla bulundu. İkinci yarıda Avrupa'daki maçın da etkisiyle ev sahibinin temposunun biraz gerilemiş olması normal. İtaliano'nun talep ettiği oyun çok fazla enerji gerektiriyor. Geçen sezon Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda oyunu sahasında kabul ederdi. Bu maçta momentumu hiç bırakmadılar. 10 numaraya ince işler yapacak yaratıcı bir adam alacakları kesin. Vlahovic'in 11'e gelişi ile birlikte başka bir Beşiktaş izleyeceğiz. Ama dünkü Beşiktaş'ın üç ezeli rakibi takılmışken üç puanla ilk haftayı kapatması çok mühim. Not: Yaz aylarındaki konserlere rağmen Beşiktaş zeminini harika tutmuş. Cuma günkü kötü zemine sahip G.Saray, ezeli rakibinden ders alsın.