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BÜLENT TİMURLENK
13 Ağustos 2026, Perşembe

BÜLENT TİMURLENK

Romelu Lukaku doğru hamle

Geçen sezonun devre ortasında elindeki 3 santrforu göndermek Fenerbahçe'nin belki de şampiyonluğu kaçırmasına mâl oldu. Pavlidis başta olmak üzere 40-50 milyon Euro bandındaki santrforlar yerine kısa vadede başarıyı hedefleyen bir kulüp olarak Lukaku'yu getirmek doğru hamledir. Elbette geçen sezon aldığı süre, yaşadığı sakatlıklar büyük tecrübesi ve yeteneğinin yanında geliyor. Ancak Süper Lig'de rakiplerinizde Osimhen, Vlahovic, Onuachu varsa bunlara karşı Lukaku kartını masaya koymak akıllıca. Belçikalı santrfor, kolay yönetilen bir karakter değil. Ancak dev cüssesiyle rakip stoperleri dağıtan, pas istasyonu olan, özellikle kafa vuruşlarında çok etkili marka bir golcüdür. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali dahil birçok kritik maçta hayati pozisyonları kaçırmışlığı da vardır. Hatta zamanında Mourinho'nun ona Community Shield finalinde kaçırdıklarından sonra göndermesi gibi. Fenerbahçe, elde Vedat ve Talisca varken Lukaku hamlesiyle bu bölgeyi sağlama aldı.

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