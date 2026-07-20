19 yıl önce küvette yıkadığın çocuk, senin 10 yıl önce Şili'ye penaltılarla Copa America'yı kaybettiğin ve ülken Arjantin'de 'hiçbir şey kazanamadın' diye eleştirildiğin, senin de "Milli takımı bırakıyorum" dediğin MetLife Stadı'nda sana rakip oldu.

Finale kadar 1 gol yemişsin ve dün turnuvanın en çok gol atan takımı Arjantin, senin kalene 1 tek isabetli şut bile atamamış. İspanya turnuvanın büyük favorisi Fransa'yı çok net bir galibiyetle mağlup ettikten sonra dün finalde karşındaki Arjantin'i Paraguaylaştırdı. Maç uzatmalara gittiyse sebebi elbette Martinez'in kurtarışlarıdır. Orta sahada Rodri'nin nefis orkestra şefliğinde ön alan presiyle zaten çıkmakta zorlanan Arjantin'e oyunun hiçbir bölümünde momentumu vermeden 2010'dan sonra ikinci kez kupayı sonuna kadar hak ederek kazandılar. Maçın posterinde elbette Messi ve Yamal vardı. Messi top yüzü görmedi diyebiliriz. Yamal ise fazla heyecanlı, çok top kaybı yapan ve bilindik kalitesinden uzak oynadı. Ancak İspanya'nın geniş kadrosunda düne kadar kader adamı Merino'ydu. Dün finalde ise kulübeden gelenlerden Nico'nun asisti ve Ferran Torres'in golüyle Messi ve arkadaşlarını Buenos Aires'e elleri boş yolladılar. İspanyolların alt yaş milli takımlarından hocalık yapıp gelen ve kadrodaki her oyuncuda milli forma altında büyük emeği olan De la Fuente, EURO 2024'ün ardından Dünya Kupası'nı da kazanmayı başardı. Bir zamanlar Beşiktaş'tan yolu geçen ve maalesef kendisine "Yeniköy Kasabı" lakabı takılan Del Bosque de İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nı, ardından EURO 2012'yi almıştı..