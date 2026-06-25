Teniste Federer-Nadal-Djokovic arasındaki muhteşem rekabette sporcular, kendi bedenlerinden ve çalışma tempolarından sorumludurlar. Futbolda daha büyük olabilmek için takım arkadaşlarınıza ihtiyacınız vardır. Sahada en az koşan Messi için fazladan koşan, mücadele eden, oyunun temposunu ona göre düşüren- yükselten 10 Arjantinli gördük iki maçta. Elbette Messi 3 golle başlayıp, en yetenekli orta sahaya sahip Portekiz ilk maçta berabere kalıp Ronaldo da fileleri havalandırmayınca, üstüne bir de Messi efsanesini anlatmak için artık kelimeler kifayetsiz kaldığında, işin tarifi bütün dünyada, 'Ronaldo'yu eleştirelim de Messi'yi daha çok övmüş olalım'a geldi. Portekizli yıldız, Messi ile olan rekabetinde bu kıyaslamaları, her zaman bir motivasyon malzemesi olarak kullandı. Özbekistan karşısında da iki gol atarken maçtan sonra söylediği gibi, 'Ben buradayım. Hiçbir yere gitmedim' gerçeğini, bir kez daha hatırlattı. 6 Dünya Kupası'nda da gol atan Ronaldo'nun, 6. Dünya Kupası'ndaki golünü maçın 6. dakikasında atmasına mı hayret edelim yoksa Dünya Kupası tarihinde 10 gol atabilen 17. futbolcu olmayı başaran Portekizli starın, 20 yıl önce Almanya'daki Dünya Kupası'nda 17 numaralı formayı giymesine mi?



Arjantin'de ilk kez 2005'te sahne alan Lionel Messi, 206 maçta 124 gol kaydetti. Arkadaşlarına 67 gol attıran 39 yaşındaki süper star, milli takım serüveninde kırmızı kartla 2 defa karşılaştı.



2003'ten beri Portekiz forması giyen Cristiano Ronaldo, 230 karşılaşmaya çıktı. Rakiplerini 145 kez avlayan 41 yaşındaki dünya yıldızı, istatistiklerine 46 da asist ekledi. Milli takımda sadece 1 kez kırmızı kart gördü.