ABD sol şeritte başladı

Kendi sol kanadından Robinson ve önündeki Pulisic ile rakibe nefes aldırmayan Pochettino yönetimindeki Amerika, turnuvaya çok iyi hazırlandığını gösterdi

'Dünya Kupası oynamak başkadır' gerçeğinin sahaya yansımasını ABDParaguay maçında gördük. Güney Amerika temsilcisi Paraguay, sağlam savunmasıyla 'zor gol yiyen takım' ünvanını 45 dakikada yakasından çıkartıp attı. Kalelerinde ilk yarıda gördükleri 3 golle sürklase olduklarını söyleyebiliriz. 3 ev sahibinden biri olan ABD'nin, Avrupa futbolunun itibarlı teknik adamlarından Arjantinli Mauricio Pochettino yönetiminde bu turnuvaya çok iyi hazırlandığı söyleniyordu. Pochettino'nun rakip savunmaya yaptığı çok dengeli pres ve Paraguay'ın çıkarken kaptırdığı toplarla yapılan ikinci hücumlarla ABD rakibini çok kolay nakavt etti. İlk golü Paraguay kendi kalesine atmış olabilir ama topa yüzde 72 sahip olan ABD'nin özellikle kendi sol kanadından Robinson ve önündeki Pulisic ile rakibi darmadağın ettiğini söylemek lazım.

İKİNCİ YARIDA HIZLARINI KESTİLER

Avrupa futbolunda teknik adamların bek olarak kullandığı Dest'i sağ kanada yerleştiren, Juventus'ta İsviçre çakısı gibi 3-4 mevkide oynayabilen McKennie'yi, Monaco'nun forveti Balogun'un arkasına yerleştiren Arjantinli hocanın, ilk 11'inde MLS'te oynayan sadece 2 futbolcu vardı. Kariyerinin sonunda Premier Lig'den ülkesine dönen 38 yaşındaki stoper Ream ve kaleci Matthew, Paraguay savunmasını açabilmek için Pulisic ve Dest'i kanatlarda çizgiye bastıran hareketli santrfor Balogun'u derine çekip boş alanlar yakalayan Pochettino'nun takımı, ikinci yarıda biraz da turnuva stratejisi gereği hız kesti.

İYİ Kİ SON MAÇTA RAKİBİMİZ OLMUŞ

Aldığı darbe sonrasında kendini riske etmek istemeyen Pulisic, ikinci yarıya çıkmazken Amerika ikinci yarıda da yüzde 58 ile topa daha fazla sahip olan takımdı. İki devre arasındaki fark ise Paraguay'ın maçın ikinci yarısında bir gol bulduğu 7 hücum girişimiydi. Fikstüre baktığımızda Bizim Çocuklar'ın ve ABD'nin ilk iki maçını kazanıp üçüncü maçta grup liderliği için kapışacağını söylemek, turnuvanın ezber tahminlerindendi. Doğrusu ortaya koydukları performansı görünce, grupta ilk değil de son maçı ABD ile oynamamız daha hayırlı oldu.

'DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR'

ABD'de 45 dakika süre alan ve iyi bir oyun ortaya koyan Pulisic, girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Milan'da forma giyen tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'nda oynamak için farklı bir motivasyona ihtiyacım yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz pek bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var" dedi.

İSTATİSTİKTE BÜYÜK FARK

ABD, istatistiklerde Paraguay'ı ikiye katladı. Topla oynamada yüzde 65'e 35 üstün olan Pochettino'nun ekibi, toplam şutta 16'ya 9, isabetli şutta ise 6'ya 1'lik fark attı. 509 başarılı pas yaparak rakibini (232) sahadan silen ABD, 3 korner kullanırken 3'ü isabetli 19 orta denemesinde bulundu. Paraguay ise 1 korner attı, 5 ortanın hiçbirinde adresi tutturamadı.