G.Saray'da Dursun Özbek tek aday olduğundan sonucu merakla beklenen bir seçim yoktu ama yönetim kurulundaki görev dağılımı ve Sportif A.Ş.'deki yeni yönetimde kimlerin olacağı camianın kulislerinde bayram tatilinde bile yoğun olarak tartışıldı. Kulislerin bir numaralı gündem maddesi futbol şubesinde görev yapan, ardından el çektirilen ve yeni yönetime alınmayan İbrahim Hatipoğlu'nun başkanın kararını beklemeden A.Ş.'den istifa etmesi. İllegal bahis şirketi ile yapılan reklam anlaşmasını masaya getiren Niyazi Yelkencioğlu, eski yönetimde başkan yardımcısıydı. Özbek, onu yeni yönetimine almadı ancak Yelkencioğlu'nun A.Ş'den istifa etmeyeceği konuşuluyor. Genel sekreter Eray Yazgan'ın başkandan yeni yönetimde başkan yardımcılığını istediği, yerine Can Natan'ı önerdiği, Özbek'in ise Yelkencioğlu'ndan boşalan başkan yardımcılığı koltuğunu Abdullah Kavukcu'ya vereceği kulislerde konuşuluyor.

Peki merakla beklenen flaş gelişme ne olabilir? Özbek'in futbolu Abdullah Kavukcu'dan alıp kendisinden son dönemde büyük patlama yapan Galatasaray Pazarlama A.Ş.'nin borsaya açılma hazırlıklarının başında yer almasını isteyecek gibi görünüyor. Futbolu ise resmi görevi olmamasına rağmen Galatasaray soyunma odasına girebilen, takım uçağı ile seyahat eden Serdar Güzelaydın'a "Danışmanım" sıfatı altında vereceği konuşuluyor. Yönetim kurulunda yer almak isteyen ancak kendisine yer bulamayan ve son bir yılda yine resmi olmayan bir şekilde başkan Özbek'in başdanışmanı sıfatını kullanan Özkan Tamirak'ıise A.Ş. yönetimine girebileceği kulislerde tansiyonu artırmış durumda. Şampiyonluk kutlamalarının ardından seçim ve araya giren bayram tatili yüzünden taraftarların yeni transferler beklentisi düşük olsa da olası böyle bir futbol yapılanmasına başta üyeler olmak üzere camianın sert bir tepki vereceği, taraftar grubu ultrAslan'ın yaptığı son açıklamadan da belli…

BARCELONA ONU İSTEMİYOR O BARCELONA'YI İSTİYOR!

Sezon ortasında İlkay'ın Bernardo Silva ile yaptığı görüşmede üstü kapalı da olsa Galatasaray'a transferi için bir yoklama çektiğini dile getirmiştim. Bu görüşmede Silva o günlerde Katalan kulübünün, menajerine verdiği olumsuz yanıtla Barcelona'da oynama hayalinin son bulduğunu İlkay'a ifade etmiş, "Sezon sonunda görüşürüz" demişti. Dün bizim spor medyasında yer alan "Barcelona Bernardo Silva için fiyatı artırdı" manşetleri doğru değil. Barcelona'nın böyle bir talebi yok. Orada oynamak isteyen Bernardo Silva'nın ta kendisi. Şampiyonlar Ligi biletini alamayan ve masadan kalkan Juventus, Bernardo Silva'ya yıllık 8 milyon Euro teklif etmiş. Atletico Madrid'in de teklifinin çift haneli olmadığı biliniyor. Ancak bizim spor medyamızda ilginç bir şekilde "Galatasaray üç yıllığına 40 milyonu gözden çıkardı" haberleri var. Barcelona'nın Anthony Gordon transferinin ardından tek hedefi Atletico Madridli Julian Alverez. Dünya Kupası başlamadan önce ya Atletico Madrid Silva'yı bitirecek ya da Galatasaray yukarıdaki koltuk kavgalarından fırsat bulabilirse Portekizli yıldızı geçen sezon Leroy Sane'de olduğu gibi Haziran başında kadrosuna katacak.

İŞTE SAFİ'NİN HEDEFİNDEKİ 2 İSİM

Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı söylenen Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin güncel durumlarını mercek altına alalım: Napoli'den ayrılan Conte, geçen sezon 8 milyon Euro kazanıyordu. 12 sene önce milli takımda çalışırken yıllık ücreti 4.5 milyondu. Bugün kulislerde federasyondaki seçimin ardından İtalya Milli Takımı için 7 milyon Euro isteyeceği konuşuluyor. Mancini, 2018-23 yılları arasında milli takımda yılda 4.5 milyon Euro kazandı. Al Saad'da geride kalan sezonda yıllık 10 milyon Euro alıyordu. Onun milli takım hocalığı için istediği rakam ise sadece 2 milyon Euro. Federasyon eğer Mancini ile anlaşırsa Conte için Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren bir kulüpte koltuk yok gibi. Conte ya Guardiola gibi bir yıl köşesine çekilip dinlenecek ya da çift haneli rakamlara Fenerbahçe'ye ya da Arap Yarım Adası'nda bir kulübe 'evet' diyecek.

YÜZDE 45 DETAYI

Küme düşen Mallorco'dan valizini toplayan Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'yi istediği ortada. Seçimi oyların yüzde 75'ini alarak kazanmasını beklediğim Aziz Yıldırım'ın ilk transferi Vedat olabilir. İspanyol kulübünün Vedat için 18 milyon Euro istediği günlerdir konuşuluyor. Rakamı yüksek bulanlar haklı da olabilirler ama bu bonserviste önemli bir detay var. Mallorca, Vedat'ı satacağı rakamın yüzde 45'ini onu aldığı Lazio'ya vermek zorunda. Ekonomik olarak zor durumda bulunan Lazio da kollarını açmış, Vedat'ın satışından gelecek parayı bekliyor. 18 eder ya da etmez ama bu yüzde 45 detayını unutmayın.

CANNAVARO'NUN SÜRPRİZ TAKIMI TÜRKİYE

20 yıl önce Berlin'de Dünya Kupası'nı kaldıran İtalyan Milli Takımı'nın kaptan Fabio Cannavaro, bu Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın başında olacak. Vincenzo Montella ve Brezilya Milli Takımı'ndaki Carlo Ancelotti ile birlikte İtalyan Milli Takımı'nın olmadığı Dünya Kupası'nda görev yapma şansı yakalayan üç İtalyan teknik adamdan biri olan Fabio Cannavaro, önceki gün kendisine yöneltilen "Bu Dünya Kupası'nın sürprizi kim olur?" sorusuna şu yanıtı verdi: Türkiye… Cannavaro'ya Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Verdiği yanıtın da sonuna kadar doğru çıkmasını temenni ediyorum.