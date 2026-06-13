Bizim Çocuklar'ın olmadığı, Arjantin'i, İtalya'yı tuttuğum çok Dünya Kupası hatıram var cebimde. Bu kez biz oradayız, İtalyanlar yok ama bizim başımızda bir İtalyan var. Dün İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, açılış maçında sahne alan Andrea Bocelli'yi büyük bir fotoğrafla kullanıp güzel bir manşet atmıştı: En azından şarkı söylememize izin verdiler...

Biz oralarda olmamanın hüznünü çok yaşamış bir milletiz. O yüzden orada olduğumuz bir 2002 hatırasıyla devam edelim. Grubumuzdaki ilk maçta Brezilya'ya 2-1 kaybettikten sonra ikinci maçta Kosta Rika karşısında ilk yarıda Emre Belözoğlu'nun golüyle öne geçmiş, rakip bitime 4 dakika kala beraberlik golünü atmıştı. İki maçta 6 puan yapan Brezilya, grubun son maçında Kosta Rika karşısında oyuna asılmayabilirdi. Üstelik de -1 averajla girdiğimiz Çin maçını bizim de farklı kazanmamız lazımdı. O gün biz 3-0 kazandık. Brezilya 70 Dünya Kupası'nı kazanırken oynadığı futbolla Didi'nin F.Bahçe'ye gelmesiyle, Türkiye'de her zaman çok sevilen bir milli takım oldu. O gün Kosta Rika'yı 5-2 mağlup ettiler. Maçın kahramanı Emre ile Okan'ın takım arkadaşı İnter'li Ronaldo'ydu. Herkesin aklında Brezilya'nın bizi devirdiği yarı final kalmıştır ama Sambacılar o gün Kosta Rika ile berabere kalsa bizim cebimizde '2002'de yarı final oynadık' hatıraları olmayacaktı.

ARTIK BİR PLANIMIZ VAR

Jenerasyon karşılaşmaları yapmayı sevmem. Futbol çeyrek asırda çok değişti. Teknik adamların oyuna bakışı, koşu mesafeleri, yapılan amansız ön alan baskıları, nefes kesen tempolar. 2002 kadrosu, elbette çok iyiydi. G.Saray ve Milli Takım düzeyinde de yapabileceğinin en iyisini yaptı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Montella yönetimindeki bu kadro, çok iyi. Yıllarca 'Bir sistemimiz, planımız yok' serzenişlerini dinledik. Ama bu kez var. Evet, gerçek bir 9 numara ile oynamıyor olabiliriz ama bu da futbolun kurallar kitabında yazan değişmez bir madde değil. Son Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası biletini getiren play-off maçları ve son 2 hazırlık karşılaşması şunu gösterdi; 80 milyon yüreğiyle, aklıyla duasıyla takımın yanında olacak. Onlar oynadıkları futbolla bize 'Umutlarımız büyük' dedirtiyor.

AVUSTRALYA TECRÜBELİ AMA…

İlk sınavımız yarın sabah Avustralya ile. Son 6 Dünya Kupası'na katılmış olabilirler ve hatta 22. sırada olduğumuz FIFA sıralamasında bir üstümüzde de yer alabilirler ama bir futbol gerçeği var. Tribünden değil, saha içinden. Karşılarında Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır olacak. Dünyanın her köşesinden futbolcu için büyük sahne Şampiyonlar Ligi'dir. Bu isimler, bu sahnenin başaktörleri. Yani kısacası biraz çekinirsin, biraz tedirgin olursun. Tony Popovic yönetiminde 5'li savunma ile karşımıza çıkacaklar. Geçiş arayacaklar. Özellikle serbest vuruş ve kornerlerde fizik avantajlarını kullanıp gol bulabilen bir takım ama Montella'nın da gözüne kestirebileceği sınıfta yer alıyorlar. 2006 ve 2022'de çeyrek final oynadılar. İlk maçta yenilmemek bile onları grubun oyunbozanı yapar. Vancouver'da hava sıcaklığının 22-23 derece olması, Amerika'daki yüksek sıcaklıkta oynanacak olan maçların yanında bizim için önemli bir avantaj. Elbette A Milli Takım sadece bu saydığım büyük star isimlerden ibaret değil. Bu oyun Barış Alper Yılmaz'ın gücüne, İsmail Yüksek'in mücadelesine, Merih Demiral'ın liderliğine, Ferdi Kadıoğlu'nun yeri geldiğinde çilingirliğine muhtaç. Maç maç bakmak lazım. Bu yüzden ne Paraguay ne de Amerika'nın detayları bugünün konusu değil.

ARDA VE ARKADAŞLARI…

70 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Meksika'da Brezilya'nın efsane kadrosu final yolunda harika futbol oynarken Brezilya sokaklarında posterlerde şu yazıyordu: Bugün çalışmıyoruz, Pele'yi izlemeye gidiyoruz." O zaman biz de şöyle diyelim: Bugün bizde tatil. Çalışmıyoruz, Arda Güler'i ve arkadaşlarını izleyeceğiz. Vurdukları gol olsun!