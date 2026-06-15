Sinyor Montella. Bu maçın son düdüğüyle yazılmış bir maç kritiği değil. Yorumcu olarak değil, Türkiye'nin futbolu seven bir insanı olarak saat farkı sayesinde mağlubiyeti hazmetmiş biri olarak kaleme alıyorum. Milli Takımı buralara getiren sizsiniz. Tebriğimizi, desteğimizi eksik etmedik. Bu oyunda kazanmak da var kaybetmek de. Ancak beni endişelendiren siz ve kaptanınızın maç sonunda oyuna dair yaptığı değerlendirmeler. Siz, "Biz 30 hücum yaptık, şanssızdık diyorsunuz" kaptan da "Oyunu domine ettik, biz iyiydik diyor." Peki hocam. Biz oyunun hiçbir dakikasında iyi değildik. Avustralya'nın ne oynayabileceğini elbette biliyordunuz. Ancak siz kadro içindeki güç dengesinin üstünde bir güce sahip değilsiniz galiba. Rakip 12 şutu engellemiş, 54 uzaklaştırmayla oynamış ve siz 704 pas yapmışken kalenizde 2 gol birden görüp hiç atamamışsanız gerçekler ortadadır. Rakibin dev savunmacıları varken neden 'topu kaldırın' dediniz bunu da bilmiyoruz. Rakibi açmak için oyunu genişletmek gerekirken Arda da merkeze çekilince uzaktan şut dışında silahınız kalmadı. Can Uzun'u en uçta düşünmüyorsunuz. Deniz'i tecrübesiz kabul ediyorsunuz. Rakip 2-0 öndeyken takımlarında süre bulamayan Salih ve Mert'i alıp neredeyse skor 3-4 olmasın diye evhamlanıyorsunuz. Bu takımın hocası da doktoru da sizsiniz. Karşınızda Paraguay maçı öncesi 39 derece ateşle yatan hasta bir takım var. Biz turp gibiyiz ile bu hafta geçmez. Tedavi için doğru teşhis, doğru ilaç gerekir. Reçeteyi yazacak kabiliyettesiniz. Yeter ki mesleğinizin sorumluluğunu unutmayın.