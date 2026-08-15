4 yıl önce aldığın son teknoloji telefon bugün ağırlaşmış, pili yarım gün yetmez hale gelmiş. Çalışıyor mu, çalışıyor. Arama geldi mi aradığında konuşuyorsun. Değiştirme zamanı gelmiş. Galatasaray için de böyleydi. Yönetimi 3 aydır şampiyonluk kutlayıp piknik yaptığından dün Okan Buruk'un sahaya çıkardığı ilk 11'inde tek bir yeni transfer yoktu. Ve üstelik yedek kulübesinde forvet oyuncusu bulunmuyordu. Buruk, 4 yıl önce ligin başında Giresun'a sahasında mağlup olmuştu. G.Saray altyapısından yetişmiş Uğur Uçar iyi takım yapmış. Pivot santrforları Ramirez, Diomande ve 11 kurtarış yapan kaleci Felipe başta olmak üzere. Orta sahan kadar varsın bu oyunda, santrforun Osimhen olsa bile. Ne Sara ne Torreira iyi başlamadılar sezona. Tek çabalayan Yunus'tu. Beklerden hücum desteği almadan oynanılan oyunda Sane ile Barış da gününde değilse işiniz zordur. Maçın hücum istatistiklerine bakanlar 38 hücum yapan, rakip kalecinin 11 kurtarış yaptığı maçta Galatasaray'ın topun yuvarlaklığına iki puan yaktığını düşünebilir. Ama öyle değil. Biri jeneriklik, biri Davinson'un hatasıyla yenilen iki gol, hazırlık maçlarındaki defansif performansın bir devam filmi. Osimhen bütün transfer söylentilerinin gölgesinde yine 2 golle tabelayı tuttu. Galatasaray'ın bu sabah itibarıyla tek gerçeği şudur: 4 yıldır şampiyon olmuş takımın başkanı ve yönetimi tribünler tarafından istifaya davet edildi. Bugüne kadar her eleştiriye algı yorumu yapan G.Saray yönetimi dün tribünün bu tezahüratlarına da kulaklarını kapatıyorsa, taraftarlar adına bu sezonun adı çile sezonu olur.