İtalya Serie A'da şampiyonluk adayı takımlara bakarsanız Conte, Spalletti, Sarri ve Allegri gibi teknik adamların birinden ayrılıp diğerine gittiğini görürsünüz. Vincenzo İtaliano'nun Fiorentina ve Bologna günlerinden sonra Beşiktaş'a 'Evet' dediğinde, "O, Serie A'da büyük bir takımı hak ediyordu" diyen İtalyan gazeteciler haklıydı. Onun hikâyesi, bulunduğu yere tırnaklarıyla kazıyarak gelen adamın hikâyesi. Spezia gibi ufak bütçeli takımı, tarihinde ilk kez Serie A'ya çıkartıp o sezon orada tutmak, ardından Fiorentina gibi en az 20 yıl öncesindeki geçmişini arayan bir kulübe finallerde kaybetse bile Konferans Ligi'nde final oynatmak, yetmedi oradaki sezonlarını hep ilk 8'de bitirmek önemli başarılardı. Çizme'nin yükselen yıldızı Bologna'da istediği kadroyu yapabildiğini düşünmüyorum. Futbolculuk döneminde defansın önünde çok çalışkan bir orta saha olan ve derinden attığı toplarla sivrilen İtaliano'nun, Önder Özen'in ifadesiyle, imzayı attığında Orkun ile çalışacağına çok sevindiğini söylemesi, hiç şaşırtıcı değil. Salih Özcan'ın kadroya katılmasının da... Ona Fiorentina günlerinde 'Küçük Pep' diyerek Guardiola benzetmesi yapılıyor ve topa çok fazla sahip olan takımı için eleştiriler tarafında ise yeteri kadar pozisyon üretememesi gösteriliyordu. Onun takımından devre ortasında ayrılan Vlahovic'in bugün Beşiktaş'ta onunla birlikteolması da gördüğünüz gibi tesadüf değil. İtaliano, 4-3-3 ile büyüdü. Bu yüzden Trossard transferi de iyi bir sağ açık arayışı da rastlantı değil. İtalyan takımları sıkı idman yapar. Bence İtaliano ilk farkı burada yaratacak. Onun istediği ön alan baskısını 90 dakikaya yayabilmek için futbolcuların çok çalışması gerekiyor. İtaliano'nun Serie A'da 140'tan fazla maça hiç aynı kadroyla çıkmadığı günler çok uzakta değil ama Beşiktaş'ta bunun pratiğe dökülebilmesi için daha transfere ihtiyaç var. Hayatın tesadüfü müdür, adı Alman manasına gelen İtalya doğumlu Tedesco, F.Bahçe'den ayrıldı, Bologna'nın başına geçti. O Bologna'nın koltuğundan kalkan, soyadı üzerinde İtalyan olan ama Almanya doğumlu Vincenzo, Bologna'dan kalkıp Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş şampiyon olur ya da olmaz ama ben İtaliano'nun yılın teknik adamlığına çok kuvvetli bir aday olduğunu ilk haftadan söyleyeyim.