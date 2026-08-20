G.Saray, Batrakov transferini bitirirken son iki ayda Portekizli futbolcularla olan flörtün arkasındaki menajer Jorge Mendes'in sarı-kırmızılı kulübü nasıl kullandığını anlatmanın vaktidir… Leao'ya ilk talip olan kulüp F.Bahçe'ydi. Bu operasyonda Mendes, Türkiye'de birçok haber kaynağında yer aldığı şekilde aslında Leao'nun menajeri değildi. Bu pazarlıkta F.Bahçe'nin temsilcisiydi. Ardından Porto'daki genç yetenek Mora'nın ismi ortaya atıldı. Mendes, Mora'nın 50 milyon Euro'luk transferi için Roma'yı G.Saray'ın ismiyle köşeye sıkıştırdı. Oyuncu sonunda Roma'da coşkuyla karşılandı. Mendes işine bakıyordu! M.United ile bir yıllık kontratı kalan, üstüne +1 yıl opsiyonu olan Bruno Fernandes, başka menajerlik şirketiyle çalışıyordu ama 6 yıl önce transferini bitiren Jorge Mendes'di. G.Saray iki ay önce Bruno Fernandes'i yoklamış, Portekizli, kaptan olduğu kulüpte devam edeceğini söylemişti.

ORTADA BİR GARİPLİK VAR

Çok değil, 4-5 gün önce Fernandes haberleri, transfer eksperi adı altında promosyonculuk yapanlar tarafından G.Saray'a yazılmaya başlandı. Ortada bir gariplik vardı. G.Saray, Batrakov'u bitiriyordu. Hafta başında İngiliz medyasında yerden yere vurulan İtalyan transfer simsarı Fabrizio Romano, Leao transferinde olduğu gibi yine iş başındaydı. İllegal bahis şirketlerinden aldığı sponsorluklarla F.Bahçe ve G.Saray'ı ilgilendiren transfer haberlerinin videolarını çekiyor, şirketin logosunu da videoların üzerinde yayınlıyordu. Fernandes, halihazırda M.United'dan yeni kontrat alamadı. Mendes, dün Milano'ya geldi. G.Saray'ı bu kez de Rafael Leao'yu Roma'ya teklif eden adam olarak hesapta köşeye sıkıştırdı. Garip olan bu kez de Milan adına Roma kulübüne Leao'yu pazarlamaya çalışıyordu. Roma elbette ücreti yüksek buldu. Diyorum ya Mendes işine bakıyor diye, kendi menajerlik şirketinden Diego Moreira'yı Milan'a 45+15 milyon Euro'ya satmış, üstüne Gonçalo Ramos'u, PSG'den 74 milyon Euro'ya Milan'a getirmişti. Leao için kapıyı 60 milyon Euro'dan açan, önce 50, sonra 40'a düşen Milan, kanada Moreira'yı aldıktan sonra iş artık Mendes'in pazarlama yeteneğine kalmıştı!

BUNLARI GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Türkiye'de 'Leao, G.Saray ile her konuda anlaştı' haberleri, Fabrizio Romano'nun bu transferi sürekli sıcak tutma çabasıyla birleşince ortaya şöyle bir paradoks çıktı: İtalyan gazeteleri haflardır Leao'nun İngiliz kulüplerinden teklif beklediğini yazıyordu. 'Futbol asla sadece futbol değildir' derler de 'Transfer dediğimiz de iki kulüp arasında yapılandır' artık çok eski günlerin hikâyesi. Menajerler, 'Gazeteciyim' diyen simsarlar, birbirine kırdırılan kulüpler, her türlü manipülasyon, spekülasyon… G.Saray yönetimi,bütün bunları gördü mü? Görmediyse bu satırları okuduktan sonra görmüş olurlar artık!