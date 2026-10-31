Okan Buruk'un, G.Saray'daki 4 sezon +9 haftalık teknik adamlığında iki kez mağlup olduğu üç takımdan biriydi Konya. İlk sezonunda 14 maçlık galibiyet serisiyle gittiği Konya'da rotasyon yapıp 9 maçtır kazanamayan rakibine kaybetmiş, geçen sezon da Konya evinde 2-0 kazanmıştı. Derbiler 6 puan değerinde deriz. Ama F.Bahçe'yi yenince de haneye yazan 3, Konya'da kazanınca da 3… Derbiden 4 gün sonra, Stuttgart maçından 3 gün önce ideal olan elbette ilk yarıda rakibin fişini çekmekti. Öyle de yaptı G.Saray. Önce Osimhen, ardından Yunus'un jeneriklik sayısı… İlk yarı Leao ile top kayıpları yapsa da istekli ve hızlı başlamış Yunus da derbideki iştahını sürdürüyordu. Osimhen bildiğiniz gibi. 2. kez baba olmanın sevincini kısa süre yaşayıp maç günü geldiği Konya'da yine rakip defansı dağıtan adamdı. Haftalardır eleştirdiğimiz Sara'nın, Osimhen'in golünde serbest vuruşta ve Batrakov'un geçiş hücumunda güzel bitirdiği pozisyonda yaptığı asistler umarım oyuncuya G.Saray formasının ağırlığını hatırlatır. 2. devrenin başında fark 4'e çıktığında Okan Buruk, bir saat dolduğunda beş oyuncu birden değiştirip bir de Konya kalecisinin kafa travmasından gelen +1 değişiklik hakkıyla, kaleci hariç başladığı 11'den sadece 4 kişi bırakmış oldu sahada. Bu da Stuttgart öncesi hem dinlendirdi hem de sakatlık riskini ortadan kaldırdı. G.Saray sakat listesi boş olduğunda geniş kadrosuyla fark yaratan takım. Son 3 sınavında da bunun sonuçları tabeladaydı.