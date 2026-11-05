Prag'dan son dakikada gol yiyip taraftarın tribünde buz kesiyor, derbide mücadeleden uzak mağlubiyetle evinin yolunu tutuyorsan, Göztepe sınavını da kaybediyorsan, Liverpool karşısına çıkan hocan vedaya hazırlanırken yeni teknik direktörün tribündeyse, yapacağın tek şey var; bonservisine kaç para ödendi, yılda kaç para kazanıyorsun, bütün bunların hiçbir önemi yok. Liverpool rotasyonlu kadroyla çıkmış, kazanırsa tarihe Fenerbahçe kazandı ama Liverpool da ideal 11 ile sahada değil diye geçmeyecek. Fenerbahçe formasının ağırlığını hisseden bir takım vardı sahada… İki kez geriye düşmelerine rağmen kazandılar. Bu skor iki şeyi ifade ediyor. Birincisi, Emre Belözoğlu koltuğa oturunca bir diriliş karşılaşması, ikincisi kalan 4 maçta eldeki 5 puanı nasıl 10 puanın üzerine taşırız hesabı. Ön tarafta atletizmi problemli Lukaku, Grenwood, İrfan üçlüsüyle, orta sahada önündekileri besleyecek bir beyinden yoksun üçlüyle sahaya çıkan Fenerbahçe oyun bozan bir futbol ortaya koydu. Temaslı oynadılar, Liverpool'a alan bırakmadılar. Premier Lig'de tek galibiyeti olan İngilizler'in efsane kulübü M.United önceki gece Roma karşısında 2-1 mağluptu. Bir önceki maçında bir başka İtalyan Como deplasmanında kalesinde 4 gol görmüş, artık hocası gider maçına çıkmıştı. Tabelayı çevirdiler... 3-2 kazandıklarında bütün sıkıntıları ortadan kaldırmadılar. Fenerbahçe'nin de dün geceki galibiyetinde taraftarın hissettiği ile M.United taraftarının Old Trafford'daki hisleri muhtemelen aynıdır. Futbolda kimse yolunda gitmeyen bir şeyi ağdalı bir cümleyle değiştiremez. Bazen üç kişinin arasından Vedat'ın kafasıyla çok şeyin değiştirmesini izlersin. Dün gece bunu izledik.