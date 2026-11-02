Anadolu deplasmanlarında 3 maçı da kaybedip dış sahada kazandığı tek maç Kadıköy'deki F.Bahçe derbisi olunca kabul edelim atmosferi çok daha düşük bir statta Kasımpaşa'yı deplasman kabul etmemek lazımdı Beşiktaş için. Orta sahanızda top yapacak forvet hattını pozisyona sokacak iki adamınız birden yoksa iş bir kişinin üzerine kalır: Trossard. Diğer kanatta Cerny yine verimsiz oynarken İtaliano'nun takımında Orkun-Miretti yokluğunda Olaitan'ın performansı maçın kilidiydi. İlk yarıda Kasımpaşa adına 2 kırmızı kart beklentisi oluşturan pozisyonların ilkinde VAR müdahil olmadı. Hakem ilkinde Hajradinovic'in rakibin hareketinden önce kendini bırakmaya başladığını düşündü. İkinci pozisyonda Kasımpaşalı oyuncunun kasığına gelen darbe ise ayağın aksiyonunun bir devamı olarak kabul edildi ki hakem ekran başına çağrılmadı. Çok zor üretilen bir oyunda 2-0'ı bulduktan sonra bu skoru koruyamamak Beşiktaş adına şampiyonluk yarışında kocaman bir eksi. Stoperler Kasımpaşa'nın iki kafa golünde de yetersiz bir fotoğraf verdiler. İtaliano'nun elindeki dar kadro, orta sahadan sadece 2 isim bile sakat olduğunda teknik adamın oyuna müdahale edemeyeceği kadar sıkıntılı. Emre Belözoğlu'nun takımı, 16 hücum girişimi ile puan ya da fazlasını alacak oyun ortaya koydu. Artık bir gerçek var, deplasmanlarda bu kadar sorunlu Beşiktaş evinde de puan kaybı yaşarsa F.Bahçe ile benzer bir krizle karşı karşıya kalabilir.