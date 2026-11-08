Stuttgart ile oynanan maçtaki yoğunluğu Galatasaray'ın Süper Lig'de test edebileceği maç sayısı bir elin parmakları kadar. Evet, o elin parmaklarından birisi de ligin en fazla gol atan, ceza sahası dışından da en fazla gol bulan ve geçiş hücumları ile atletik bir kadro ile sarı-kırmızılı takımın ezeli rakiplerini puan tablosunda sollamış olan Amed. Okan Buruk ve öğrencilerinin işi iki kez zordu. 1- Amed'i mağlup etmek, 2- Bu berbat zemini takımın huzuruna sunan, 4 duvar arasında küfürleşen yönetimini devirmek. Osimhen'in yokluğunda Barış öndeyken Leao'nun liderliğinde erken golü bulan Galatasaray, rakibe geçiş fırsatı da vermezken devreye Batrakov'un orta golüyle konforlu gitti. İkinci yarının kırılma noktası, Leao'nun sakatlığı ve Amed'in hocası Besnik Hasi'nin yaptığı değişikliklerdir. 3-0, üç puanı almak için çokça garanti tabeladır. Ama Okan Buruk'un da geçmişinde 3-0'lardan 3-3'ler var. Amed kısa sürede iki gol bulunca doğrusu sallandı Galatasaray. Torreira muhteşem oynamış ve tükenmiş, Yunus da pilini tüketmişti. Bundan sonrası kulübeden gelenlerin takıma ne katkı vereceğiydi. Sara'nın ortası, Barış'ın kafası farkı ikiye çıkarmasa Galatasaray, puan kaybı yaşayabilirdi. Amed neden liderin takipçisi olduğunu RAMS Park'ta üç gol atarak gösterdi. Futbolda az da görülse futbolcu- teknik adamlar vardır. Benim Galatasaray camiasına önerim ise Okan Buruk'un başkan&teknik direktör olarak yola devam etmesi. Böyle olursa en azından Okan Buruk, her hafta kendi yönetimini de mağlup etmek zorunda kalmaz.