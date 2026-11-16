Uluslar Ligi'nde 6 maçta 6 mağlubiyet… Dünya Kupası'nı da katarsak son 9 karşılaşmada 8 mağlubiyet… 9 maçta A Milli Takım formasıyla sahaya çıkan hiçbir futbolcunun kendi kulüp takımında bırakın 6 maç arka arkaya kaybetmeyi, 3 mücadeleyi kaybedeni bile zor bulunsunuz. Hepsi üst düzey futbolcular ve takımlarında şampiyonluk yarışı veriyorlar. Ancak Ay-Yıldızlı formayla bizleri fazlasıyla üzdükleri ortada. Umarım 2028 elemeleriyle kendilerine gelirler. Dün Sergen Yalçın, Fransa karşısına 3'lü defansla çıkarken kanat beklerini Barış ve Eren olarak belirlemişti. Bu oyunun ideal oyuncularından biri sakat Zeki, diğeriyse yedek kulübesindeki Ferdi'ydi. Hesabımızın-kitabımızın olmadığı bir maçta bu türden bir diziliş denemesi makul kabul edilebilir ama Sergen Yalçın'ın bu oyuncuların profillerini ve ne oynadıklarını bilmemesi de imkânsız. Fransa, İtalya yenilgisi sonrası Mbappe'li 11'iyle beklentilerden uzaktı. Bir Fransa deplasmanında ne kadar pozisyon yakalanabilirse aslında o kadar pozisyona girdik. İnce bir ofsaytla kesilen Arda'nın golü, kötü vurulanlar, vurulmayanlar derken altıpası alan savunmasıyla koruyup, üç kişinin arasından vurdurduğumuz korner, ardından Cherki'nin her zaman yaptığı derinlemesine bir pasla tabela 2-0'a geldi. Bu seviyede beklenmeyecek kadar rahat pozisyonda Abdülkerim'in kafası tabelayı belirlerken bizim açımızdan soru işaretleriyle dolu, bir kışa giriyoruz. Arda'nın müthiş yeteneği ve önderliğine eşlik edecek, onun futbol aklına uyum sağlayacak aslında çok oyuncu var bu milli takımda. Bir soyunma odası liderine ihtiyacımız var. Geride kalan 6 maç bize şunu gösterdi; bu takımın kaptanı sakatım deyip ilk milli aradaki 4 maça gelmeyip, İnter'le hemen lig ve Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Hakan Çalhanoğlu değil, Real Madrid'in lig ve Devler Ligi arenasında en büyük silahlarından biri olan, milli forma için de canını dişine takan Arda Güler olmalı. Liderliğin sorumluluk sahibi olmanın yaşı yoktur, hak edeni vardır.