Ne kadar yetenekli olursan ol, iyi bir profesyonel olmadığında, sakatlandığında, sahalara dönmek için azimle çalışmadığında, kısacası vazgeçtiğinde hele bir de üstüne, oynadığın takım Real Madrid ise kaybedersin... Arda, Real Madrid'e imza sonrası Amerika kampında sakatlık yaşadı, geçirdiği operasyonun ardından bir sakatlık daha... Öyle ilk günden itibaren her şey masal gibi değildi. 18 yaşında bir gencin arkasında dağ gibi duran bir ailesi de olsa, girdiği bu tünelden çıkması kolay değildir. Arda'nın, Ancelotti ile başlayan transfer serüveninde Xabi Alonso'dan Mourinho'ya kadar her teknik adama kendini kabul ettirmesi kolay iş değil. Üstelik de İngilizlerin üzerine titrediği Bellingham, Real Madrid kadrosundayken. Geçen yıldan beri Mbappe ile yakaladığı uyum özellikle Bayern Münih deplasmanında Neuer'e attığı 2 gol, Bernabeu'da kendi yarı sahasından attığı tarihi gol... Bazen istikrarlı olarak iyi oynasan da zihinlere kazınan böyle anlara ihtiyacın vardır. Bunların hepsine Arda Güler imzası diyelim... Real Madrid doğal olarak elindeki genç yeteneği, ortaya koyduğu emeğin karşılığını yükseltebilmek için ve elbette kafasını karıştırabilecek transfer tekliflerine set çekmek için 2032'ye kadar uzattı. İspanya'da bir söz vardır; "Real Madrid treni bir futbolcunun istasyonuna bir kere uğrar" R.Madrid treni bir futbolcunun olduğu istasyona uğruyorsa bindin bindin yoksa o tren kaçmış demektir. Barcelona'nın transferi için Türkiye'ye Deco'yu yolladığı günlerde Arda, Real Madrid trenine bindi. Bundan sonra da onun uzun yol hikâyesini en çok biz alkışlayacağız.