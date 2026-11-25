Çay kaşığıyla çorba içsek, tatlı çatalıyla ana yemeği yesek karnımız doyar mı? Doyar elbette ama biraz zaman alır. Sofrada her şeyin bir görevi var, futbol sahasında da. Mesela Osimhen bıçaksa Barış Alper çatal. Ama son hamlesi çok iyi. Ya da Eren sol ön için tatlı kaşığı. Bu, böyle bir ortamda futbol olarak lezzeti aramak yerine zemin de böyleyken amaç karın doyurmaktı. 4.5 yıllık geçmişinde Okan Buruk'un Galatasaray'ı çok az sayıda maçı rakibe göre planlamıştır. Geçiş hücumlarından, bireysel hatalarından Fenerbahçe'ye 6 gol atmış Aston Villa'yı dar alana hapsetme fikri başarılı oldu. Ancak her fedakârlığın bir bedeli var. İlk yarı bittiğinde iki takımın kaleye 4 şut girişimi ve isabetli şutları yokken Galatasaray taraftarı için bu hücum istatistikleri hiç alışık oldukları rakamlar değildi. Lemina ve Torreira orta sahayı mükemmel tuttular. Yunus kanadında hem hücumda hem savunmada mükemmel mücadele etti. Okan Buruk belli ki önceden planlamıştı. 1 saat geride kalırken Barış Alper Yılmaz'ı kanada, Deniz Gül'ü en uca oyuna aldı. Ve vitesi artırdı sarı-kırmızılı takım. Golü bulacak kadar rakibi hataya zorladılar ve de buldular. 9 puanı olan Unai Emery, 1 puan için el sıkışırdı. Takımının sahada verdiği görüntü de bunu ispatlıyordu. 3 maçta 9 puan, Stuttgart'tan sonra Aston Villa'yı da devirirken kalesinde gol görmeyen bir Galatasaray. Okan Buruk'un ustalık eseri olarak kayıtlara geçsin.