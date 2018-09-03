ERMAN TOROĞLU

90 dakikaya baktığınızda oyunun genelinde Bursaspor daha derli toplu, ne yaptığını bilir şekilde oynadı. Bir planları vardı, onu uygulamaya çalıştılar. Beşiktaş ise tam tersi... Hiçbir plan yok. Tamamen şahsi beceri... Kaliteli futbolcular sahneye çıkıyorlarsa bir şeyler yapacaklar ama bunlar sahneye çıkarsa; mesela Pepe... Hücumda sahneye çıkıyor, iyi güzel... Kafa golleri de atıyor o da güzel Peki Beşiktaş'ın yediği golde ne yapıyor? Yok... Senin oynadığın yer defans, yani pozisyonları gözetmek. Sen önce işini yapacaksın sonra artı iş yapmak istiyorsan gidip gol atacaksın.

Beşiktaş ne orta sahada, ne defansta, ne de hücumda doğru dürüst futbol oynamıyor. Her geçen gün de iyi olacaklarına tam tersi daha kötü oynuyorlar. Sahadaki bu görüntünün mutlak bir sebebi vardır. Bunun da çaresini teknik direktörleri bulur.

Samet Aybaba'ya bravo... O da kendi çapında gittiği her takımda mümkün olduğu kadar başarılı olmaya çalışıyor. Gençleri de oyunun içine sokarak bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Maç 1-1... Peki bu maç iki takımın oyun şekline göre mi berabere bitti yoksa hakem, yardımcıları ve VAR mı tesir etti?

Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bırakın VAR'ı... Ki ben VAR'ı destekleyen birisiyim. Bu tip, bu zihniyetteki hakemlere VAR makinesini kalçalarına taksan, arabalara koyduğun dikiz aynası gibi de boyunlarından bağlayıp önlerine ekran getirsen yine hata yapacaklar.



Benim yorumum, maçta 4 olay var;



1- Medel'in rakibine faul yaptığı pozisyonda oyundan atılması gerekir. Hem faul hem kırmızı. Çünkü bariz gol şansı var. Pozisyonu durdurun göreceksiniz.

2- Babel'in attığı golde ofsayt mı, değil mi diye defalarca baktık. Onlara göre değil, bize göre ofsayt. Biz de çizgi çekiyoruz. Günahları boynuna.

3- Bursasporlu Chedjou'nun koluna gelen topta bence pozisyon yorumu penaltı.

4- İkinci yarıda Bursasporlu Latovlevici'nin ayağıyla geri bıraktığı topu kaleci aldı. O pozisyonda da kaleciye geri pas var. Maç 1-1... Hakem ve VAR, 'SIFIR'! Maçın özeti bu!