ERMAN TOROĞLU

MAÇ başlıyor ve Kasımpaşa, Galatasaray'ın bütün alanlarını kapatıyor, rahat çıkmasını engelliyor. Sarı-kırmızılılar da ona yardım ediyorlar.

Nasıl mı ? Galatasaray ağır oynuyor. Bu da Kasımpaşa'nın işine geliyor.

İlk yarıdaki olaylardan biri de şu:

Galatasaray hücum ediyor; zaten az gidiyorlar, top Kasımpaşa defansından dönüyor. G.Saray arkasından orta alana, orta alandan da ileriye baskı olmadığı için bütün dönen topları Kasımpaşalı oyuncular alıyorlar.

Ne zamana kadar? G.Saray öne geçene kadar. Öne geçince olay çözülüyor. Çünkü artık Kasımpaşa, G.Saray'ın üstüne gelmeye mecbur. O zaman da G.Saray'ın çabuk adamları sahneye çıkıyor. Biraz da topu iyi kullanınca fark geliyor. Rodrigues, ilk alındığında herkes dedi ki; Bruma gibi; hayır değil.. İkis i de çabuk. İkisi de adam geçebiliyor. Ama Rodrigues'in finali, Bruma'nın çok üzerinde.

Stoper Ozan sahanın en iyisiydi.

Zamanlaması çok iyi, kesici ve en beğendiğim yanı da rakip üzerine geldiğinde düşürmeye kalkmıyor. Tam bir defans adamı...

Bülent Yıldırım'ın verdiği bir penaltı kararı var. Arkadan ve önden yapılan kamera çekimlerinde, sanki penaltıymış gibi geliyor. Ama bir pozisyon var ki, iki futbolcuyu kesitten çekiyor.

Bu çekimde G.Saraylı oyuncu, son anda ayağını rakibin önünden geri alıyor.

Beyazlı oyuncu da kendini atıyor. Bana öyle geldi. En son atılan gole niye VAR el koymadı, merak ediyorum? Çünkü yarın gelecek olan şampiyonluklarda 1 golün bile önemi büyük.

Ben tam da bunları yazdırırken, hakem VAR'a gitti ve golü iptal etti. Anlayamadığım bir olay var. Ofsayt için hakem VAR'a gitmeyecek; yukarıdan üç boyutlu görüntülerle pozisyon çözülecek ve hakeme bildirilecekti.

Tabi bu genelde söylenenler, demek ki söylentilere inanmayacağız.