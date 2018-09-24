ERMAN TOROĞLU

Galatasaray, dün akşam Akhisar'da net bir şekilde mağlup oldu. Aslına bakılırsa Türkiye'de böyle işlerin yıllar önce gerçekleşmesi gerekiyordu. Peki bu işler, hangi işler? Türkiye liglerinde yukarısı ile aşağısı arasındaki makas çok açılmıştı. Küçükler kurbanlık koyun gibiydi. Maçlardan önce büyük takımlar için "Acaba bu hafta kaç atacaklar" diye konuşuluyordu. Ama şimdi Anadolu takımları çıkıyor aslanlar gibi oynuyor. Dün akşam Akhisarspor'un yaptığı gibi... Akhisar takımı, dün çıktı Galatasaray'ı öyle bir yendi ki hiç kimse çıkıp da "Hakem şöyleydi, yağmur yağdı, çamur vardı, saha kötüydü" gibi bahanelere sığınamaz. Çünkü oynanan futbol ortada... Açık ve net, Akhisar çatır çatır yendi.

Yani şöyle desek daha da doğru olur: Akhisar, Galatasaray'ı köfte yaptı. Onu kızartmadı, ızgarada yavaş yavaş ısıtarak yedi. Çünkü kızartma çabuk olur, ızgara daha ağır olur. Mangalın üstünde döndürdü döndürdü, yavaş yavaş pişirdi ve üç yaptı. 4x4 diye jipler vardır ya G.Saray'a öyle bakılıyordu. Ne oldu? Senin 12 puanın var, adamın 2... Geldi sahaya çıktı seni ızgara köfte gibi yaptı! Bakınız! Susic gitti, yerli bir teknik adam geldi. Bizi biz anlarız! Susic gitti işi nasıl çözmüş. Bu kadar basit. Yabancı hocayla olmuyor bu işler.

20'nci dakikada Fatih Terim'in yüzüne baktım çarşamba pazarı gibiydi. Facianın geleceğini o anda anladı. Şans yine yanına geldi. Penaltı oldu ama kaçtı. Geçen yıl Gomis dağlara taşlara attı, dün geldi Rodrigues attı. Her adama penaltı attırılmaz. Terim orada yanlış yaptı. Muslera maçtan sonra "Maçın yıldızı Akhisar kalecisi Fatih'tir" demiş. Akhisar'ın kalecisine sen 'Kahraman' dersen, "Adamın takımı bir halt oynamadı, adam 10 tane şut çıkardı" olur. Akhisarlı diğer 10 oyuncunun hakkını yemiş olursun! Bıraksın bu işleri! Muslera bu cümleyi söyleyerek kendi takımının ayıbını kapatmaya çalışmıştır. Galatasaray dün hiçbir şey oynamadı, bu yenilgiyi hak etti.