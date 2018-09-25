ERMAN TOROĞLU

Maçın geneline baktığınızda F.Bahçe'nin daha net pozisyonları vardı. İki takım da iyi oynadı mı? Hayır... Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha çok koştu ve mücadele etti gözüktü. Fenerbahçeli oyuncular ise istekliydi. Pres yapmaya kalkıyorlar ama bunu eksik yapıyorlar. Eğer bu tip maçları kazanmak istiyorsan, kendi stadında en azından bir 10-15 dakika böyle bir pres uygulamalısın. Yalnız bunu yapmak şöyle zor, birbirine alışmış oyuncular lazım. O da şu anda Fenerbahçe'de yok. Peki Beşiktaş'a ne demeli? Atiba 6 aydır yok. Tolgay ve Oğuzhan iki aydır lig mücadelesi veriyor. Ama bakıyorsun Atiba, ikisine göre sahada daha fazla var. Orta saha eksik olunca etkili olamazsın. Beşiktaş'ın attığı gole bakın! Defans topu 40 metre şişiriyor, Babel sırtı dönük alıyor, dönüyor, vuruyor gol oluyor. Yani golde bir hazırlanış yok. Gol haricinde de organize bir atağı yok Beşiktaş'ın... Fenerbahçe'nin attığı gol ise hazırlanış açısından güzel bir pozisyon. Caner'i anlamak ise mümkün değil. Maç bitiyor, gidiyorsun itiraz ediyorsun ikinci sarıyı görüyorsun. Maç bitmiş yürü git! Maçın yıldızı kesin olarak Hasan Ali'ydi... İkinci olarak da Jailson söylenebilir. Her tarafa yetişti...

Fırat Aydınus mu? Kartları kolay kullanmak istemedi. Tamam da bazı pozisyonlar vardır yorumu yoktur, bazıları vardır yorum olur. Tolgay'ın rakibi arkadan çekerek düşürmesi net bir sarı. Onu verdi! Peki niye sarı kartı var diye Tolgay'a ikinci sar-ı dan kırmızıyı göstermiyorsun?

İkinci yarıda 6 oyuncu değişikliği oldu. Eee sakatlıklar da var. 3 dakika uzatma verdi Fırat, onu bile tam bitirmedi. "Ben düdüğü çalayım kaçayım" dedi. Yani bu maç hakeme de yaramadı, Beşiktaş'a da, F.Bahçe'ye de... Bu maçtan sonra şunu da söyleyebilirim; Herhalde Cocu'yu Allah da istemiyor.