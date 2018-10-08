ERMAN TOROĞLU

ÖNCEKİ günün adamı Fatih Terim'di... dünün adamı Rıza Çalımbay... Birisi artı, birisi eksi yönde. Konya-Beşiktaş maçı 2-2 ise Rıza Çalımbay'ın eseridir. Takım böyle idare edilmez! Sahanın en iyi oynayan adamını, Konyaspor'u yönlendiren adamını ilk değişiklik olarak dışarı alıyorsun. Şenol Güneş'e sorsan "Hangisini alayım?" diye "Milosevic'i al" derdi. Şenol Güneş de akıllılık yaptı Quaresma atılacaktı onu oyundan aldı.

Aslında atılabilirdi de... Bakınız Çalımbay o değişikliği yaptı, Güneş hamlelerini yaptı, iş ne hale geldi! Rıza Çalımbay'ın yaptığı iş olacak değil. Rakip 10 kişi oynuyor. Tamam Rıza hoca takımı koşturuyor ama başka şeyler de lazım. Dün aldığı maçı verdi.



BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSSIZLIĞI

Fenerbahçe-Başakşehir maçının en çok tartışılan konusu Başakşehirli Elia'nın verilmeyen golüydü. Konuya direkt oradan girelim.

Pozisyonu televizyonda izledik, arkadaşlarla inceledik çok tartıştık, ölçtük, biçtik. Karar veremeyince bir de VAR merkezindeki arkadaşlara soralım dedik.

Ekranlar devre dışı kalmış, VAR o anlık kullanılamaz vaziyete gelmiş. Merkezden gelen bilgiyi veriyorum: VAR devrede olsaydı pozisyon ofsayt değildi.

Ama öyle Elia ileride, son adam Isla geride değil. İki oyuncu da eşit hizadaymış.

VAR olsa gol geçerli olacaktı.

Başakşehir'in şanssızlığı...

Gelelim Fenerbahçe'ye... Kadıköy'de ilk yarıda oynanan oyuna bakıyorum.

Şaşırdığım şu: Sahaya daha iyi yayılan, istediğini yapan, arzu ettiği şekilde top çeviren taraf Başakşehir. O kadar rahat şekilde oynadılar ki Fenerbahçe hiçbir şekilde direnç gösteremedi. Topla oynamaya baksan Başakşehir'e 3'e 2'ye, 3'e 1 öndedir. Ama pozisyona giren taraf da Fenerbahçe oldu.

3-4 tane net pozisyon kaçtı. Ama oyuna bakıp da "Kim galibiyete oynuyor?" diye sorsalar "Başakşehir" dersin. Bakınız! Daha önce de söyledik, yineleyelim. Cocu ile zor gözüküyor.

Ali Koç, Cocu'dan dolayı çok rahat değil, hatta Comolli'den dolayı da rahat değil. Vücut dili mutlu olmadığını gösteriyor.

Şu aşamada kararlar çok önemli.

Bir anda karar verip ikinci hatayı da yapabilirsin.

Benim düşüncem; Comolli ve Cocu, Türkiye'ye uymadı.