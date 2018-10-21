ERMAN TOROĞLU

F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu'nun bu kadar maçtan sonra artık bazı oyuncuları sabitlemesi gerekiyor. Soldado kaç haftadır yok, F.Bahçe'nin bu kadrosunda banko santrfor oynayacak tek adam var, o da Soldado. Dün akşam pozisyonlara girdi. Adam sonuçta golcü, kaçırdı... Tamam ama o pozisyonlara girmek de önemli.

Kaçırmasını da ben maçsızlığa bağlıyorum. Adamı birinci maçta oynatıyorsun, sonra kaybediyorsun. Sonra tekrar oynatmaya başlıyorsun.. Adam bir defa beyin olarak hazır değil, seninle mücadele ediyor. Ama aslında bu mücadeleyi o başlatmıyor, sen başlatıyorsun... Tabii sen misin, yoksa Comolli mi; onu bilemem!

Çok net, Isla varsa, Isla oynar. O kötü oynarsa veya formsuzsa o zaman Şener oynar. Aradan bu kadar hafta geçti, F.Bahçe'nin en az 7-8 yerinin belli olması gerekirdi ama Hollandalı teknik adam dama taşı gibi oynuyor hâlâ takımla.. Yine söylüyorum, burada teknik adamın kafasını karıştıran Comolli mi? Bence o görünüyor!

İkinci yarı bir hayli fırsatlar geldi F.Bahçe'nin ayağına ama hücum edeyim derken, bu kez de Sivasspor iki pozisyon yakaladı. Dün akşam Sivasspor iyi görüntü vermedi. Bu da yeni moda çıktı. Herkes sakatlıkların arkasına sığınıyor. İyi antrenman yapan ve kendine bakan futbolcular sakatlanmazlar. Eğer bu kadar sakatlık varsa, o iş zaten sakattır! İşte Ekici misali... Bu kadarına 'pes' derler. Ben bunun hesabını hem teknik adamlardan sorarım, hem de tıpçılardan!

Önce Galatasaray kendi evinde puan kaybetti, dün akşam da Fenerbahçe deplasmanda.. Bakalım bugün Beşiktaş ne olacak?

Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe bu sene ilk üçe-dörde girer mi? Yani Avrupa'ya gider mi? Bu teknik adam ve futbolcularla zor! Hatta çok zor.