ERMAN TOROĞLU

HEYECANLI bir maç izledik. Kaliteli miydi, hayır. Ama 90 dakika bol pozisyon, yapılan bol hatalar ve iki tarafa da gidip gelen bir maç.

Başakşehir, 70-75 dakika iyi mücadele etti ama son 15 dakika bazı oyuncular oyundan düştüler. F.Bahçe de bu olaydan iyi faydalandı ve oyuncu değişiklikleriyle de son 15 dakikada daha fazla rakip kaleyi gitmeye başladılar.

Aslında F.Bahçe risk aldı. Bu risk aldığı dönemde Başakşehir çok pozisyon yakalayabilirdi ama dedik ya, oyundan düştüler.

F.Bahçe defansta büyük hatalar yapıyor. Düşünün rakip kaleci aut atışını yapıyor, Başakşehirli oyuncu topu santra civarında alıyor, 40 metre sürüyor, yandan ceza alanına giriyor, o zaman kadar 'Napıyorsun arkadaş, nereye gidiyorsun arkadaş?' diyen yok! Ceza alanına girince de müdahale edemiyorsun, kaleci de hatalı çıkış yapınca, çok güzel bir vuruşla Başakşehir golü buluyor.

Maçın iki tane önemli pozisyonu var. Biri Muriqi'nin ilk yarıda topu üst direğe vurması, 100 defa vursan topu oraya vuramazsın, kaleye gol yaparsın. Diğeri de Visca'nın kaleciyle karşı karşıya kalıp, topu kaleciye nişanladığı pozisyon. Bence bu pozisyonlar, maçın dönüm noktası oldular.

Dün gece F.Bahçe'nin bir artı tarafı vardı. 90 dakika boyunca hep oyunu çevirmeye uğraştılar. Nitekim o ışığı da verdiler ve golü de buldular

'Ben bu maçı almaya mecburum' diye oynayan bir F.Bahçe ile 'Bu maçı alsam da olur, almasam da olur' diyen bir Başakşehir mücadelesi izledik. Daha fazla isteyen maçı kazandı.

Hakemlik fazla bir şey olmadı, bir ofsayt pozisyonu tartışıldı.. Bunda da ofsaytta olan F.Bahçeli oyuncu netti ama aradaki pozisyonda Başakşehirli oyuncunun topla oynaması var mıydı, yok muydu, o kafaları karıştırdı.. Bayağı bekledik, demek ki VAR'a birkaç görüntü daha geldi. Neticesinde Başakşehirli oyuncunun topa dokunmadığı görüldü ve gol, doğru bir kararla iptal oldu?