ERMAN TOROĞLU

Fenerbahçe'yi lig başladığından beri televizyondan izledim. Çünkü biz büyük takım maçlarını televizyondan izleyerek yorum yapıyoruz. Türkiye'de naklen yayınlarda görüntüler saklandığı için kamuoyunu doğru dürüst bilgilendirme şansımız yok.

Alanyaspor'u ilk defa 90 dakika lig maçında izledim. Şu ana kadar maç kaybetmeden lider durumdalar.

Dün akşam gördüm ki bu onların anasının ak sütü gibi helalmiş.

Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe yöneticileri, Fenerbahçe teknik direktörü anlatıyor da anlatıyorlar... Biz tarihte bunu yaptık, geçmişte bunları yaşadık...

Alanyaspor daha dünkü yavru veya çocuk. Ama dün akşam 90 dakikayı seyrediyorum taktik, fizik, oyun anlayışı, centilmenlik, tempo... Ne ararsan açık ara Fenerbahçe'den öndelerdi.

İnanılır gibi değil. Maç 3-1 Alanyaspor'un lehine, son 20 dakika Fenerbahçe takımı hâlâ orta sahadan topu kaldırıp Alanya defansının üzerine top atıyorlar.

Alanyasporlu oyuncular da bu topları leblebi gibi alıp önlerindeki arkadaşlarına indiriyorlar.

Arkadaşlar! Artık büyük takım, küçük takım olayları kapanmaya başladı.

Yayıncı kuruluş görüntüleri saklamasa bu aradaki fark çok daha fazla kapanacak.

Ama nedendir bilinmez bu görüntüleri saklama olayı hâlâ büyükleri bir kademe önde tutuyor.

Arkadaşlar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hâlâ tarihleriyle yaşıyorlar.

Tamam büyük takımsınız, kimse hayır demiyor ama zaman değişti. Sizin oynadığınız zamanlarda televizyon bile yoktu. Sonra siyah-beyaz televizyonlar çıktı. Şimdi renkli televizyonlar, internetler çıktı.

Sevgili büyükler! Eski çamlar bardak oldu. Eğer Federasyon, Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, Hakem Kurulu adaletli olurlarsa çok büyüğün esamesi okunmaz.

Arkalarından itildikleri halde bu haldeler.

Devirler değişiyor arkadaşlar. Top oynayacaksın, yere sağlam bakacaksın.

Büyüklerin 3, 4, 5'er milyon Euro verdikleri adamları diğer takımları 300, 400, 500 bin Euro'lara alıyorlar ve büyükleri badem yapıyorlar. İşte böyle badem olursanız, sonunda adem olursunuz.