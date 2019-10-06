ERMAN TOROĞLU

Bu sene uzun zamandır G.Saray, 'Ben futbol oynuyorum, iyi oynuyorum, şanssızım, hakemler haksızlık yapıyorlar, rakipler çok konuşuyorlar' diyorsa eğer ve ilave ediyorlarsa 'Benim hakkım yeniyor' diye; o zaman ben de ABD Başkanı Trump'ım! Aslında çok net G.Saray'ın sezon açılışından bugüne kadarki oynadığı futbolun karşlığı bir kelime ile anlatılabilir: Zavallı! Bu kadar paralar, transferler, uçak karşılamaları, hepsi de fiyasko..

Toparlayabilirler mi, belki. Ama geçen seneki gibi olmaz bu iş. Karşındaki takımın bu maça kadar 2 puanı var. Toplama bir takım. Fazla da iddiası yok ligde, düşmesem kafi diyorlar. Ama G.Saray öyle mi? Atmaya gelince neredeyse Avrupa Şampiyonu olmaktan bahsedeceklerdi! Dün akşam G.Birliğili oyuncular biraz inansalar, karşılarındaki takımı G.Saray değil de sarı-kırmızılı bir Anadolu takımı gibi görseler; G.Saray üçlük olurdu!

Bir de anlamadığım bir olay oldu. Muslera iyi, ona kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama ikinci adam olarak sahada mücadele eden bir kişi vardı Feghouli, o da oyundan alındı. Anlayamadım. Ya özel bir şey var, ya da kasıt var... Yoksa düşünmek bile istemiyorum! Fatih Terim'in hiçbir şeyin arkasına sığınma hakkı yok. Siz bakmayın, 3-4 maç daha böyle gitsin seyirci homurdanmaya başlar. G.Birliğili oyuncular, mağlup olmamak için oynadılar, birbirlerine yardım ettiler. 10 kişi kaldıkları zamanda bile G.Saray'ın üzerine gitme cesaretini gösterdiler ve doğru da yaptılar. G.Saray eğer bir şans golü ile buradan çıksaydı, G.Birliği adına yazık olurdu. Belhanda'nın istediği penaltı pozisyonuna ben TV'den inanmadım, hakem pozisyona çok yakındı, o da inanmadı. Mariano-Ayite pozisyonunda ilk darbeyi Ayite yaptı. Mariano da sinirlendi ve rakibinin sırtına vurdu. Ben hakem olarak ikisini de sarı kart verirdim. Amma velakin, hakem G.Birliğili oyuncuya sarı kart vermiyorsa, o zaman Mariano'ya kırmızı kart göstermeliydi. Sana hiçbir şey yapmamış adamın sırtına niye vuruyorsun? Hakemin yorumu bu, ben hakemi bu pozisyonda eleştiririm.

Geçen hafta Fatih ile Ersun birbirlerini yağladılar. Tam 'Körler-sağırlar birbirlerini ağırlar' oldu. Bugün de Beşiktaş'ı göreceğiz. Büyüklerin küçüldüklerini mi seyredeceğiz, yoksa küçüklerin yavaş yavaş büyüdüklerini mi?