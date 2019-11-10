ERMAN TOROĞLU

Ağır yaralı Aslan'a bu Gaziantep maçı pansuman oldu. Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama bazı oyuncular kımıldadı. Fatih hoca hep şunu yapacağım diyor, bunu yapacağım diyor, gençleri oynatacağım diyor, bazılarını keseceğim diyor, aralık diyor, ocak diyor, diyor da diyor. Teknik adam fazla konuşmaz. Teknik adamın aynası, takımıdır. Sahada onlar konuşursa teknik adamın ne olduğu meydana çıkar. Tabii konuşamazsa da teknik adamın ne olduğu meydana çıkar. Futbol maalesef geçmiş başarılarla konuşulmuyor.

Gaziantep FK, Real Madrid karşısındaki Galatasaray'ı görünce "Ben bu takımı yenerim" dedi. Onlar da kendilerini herhalde Real Madrid ile kıyasladılar, karıştırdılar. Ne halt olduklarını gördüler.

Galatasaray'da bazı oyuncular çalışıyorlar, bazıları eh işte.

Önce şunu halletmek lazım. Galatasaray'da oyunu kim başlatacak? Haftalardır Muslera kuruyor. Bu kadar fazla yana ve geriye top yapan başka takım görmedim. Neden? Kimse boşa çıkıp top almıyor, kimse yardımlaşmıyor, herkes sahte oynuyor.

Galatasaray'da Lemina'nın yüzde 100 oynaması gerekir. Neden? Çünkü topu ileri ve araya oynamaya çalışıyor. Hatta arkadaşları ona fazla yardım etmiyor. Bunu Luyindama ile Marcao yapınca dağlara taşlara vuruyorlar.

Dün gece ikinci bir isim vardı. O da Feghouli... Galatasaray için olmazsa olmaz bir oyuncu. Dün Babel de kımıldadı. Ama Babel ideal santrfor mu, değil. Yoklukların santrforu. Topu verirsen çabuk kaptırmıyor.

Dün görevini en iyi yapan 3-4 oyuncudan biri de Ahmet Çalık'tı. İyi yerde durdu, zamanlaması yerinde müdahaleler yaptı. Demek ki yedek kulübesinde paslanmamış.

Ömer Bayram için tek bir şey söyleyeceğim: Ağır işçi. Koşuyor, çalışıyor, çabalıyor kendi kapasitesine göre. Zaten sol bekte oynayacak vasıfları yok. Ama orta sahada iyi iş yapıyor.

Aslında Galatasaray'ın yedek kulübesine bakmak lazım. Mesela Seri, Selçuk, Nagatomo. Artık bunları bir kenara koymak lazım. Yedek kulübesini heyecanlı ve genç oyuncularla doldurmak gerekir. Yani yerli oyuncularla. Bunları Almanya'dan mı alırsınız yoksa Avusturya futbolundan mı alırsınız bilemem. Neler vardır iyi araştırılırsa.