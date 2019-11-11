ERMAN TOROĞLU

İki maçı üst üste izledim. Yani Trabzonspor- Alanya ve Beşiktaş-Denizli.

Birinci karşılaşmayı seyrettikten, o yüksek tansiyonlu 90 dakikayı gördükten sonra Beşiktaş maçı çok yavan geldi.

Eskiden 'tridine çorba' derlerdi.

Yani suyunun içine ekmek doğrar içersin.

Aynen onun gibi. Trabzon-Alanya maçında çok kaliteli hareketler de oldu, zaman zaman kalite oranı düştü fakat 90 dakika boyunca heyecan hiç düşmedi. Resmen korku filmi gibi bir maç izledim.

Alanya rakibin 10 kişi kalmasından faydalanamadı. Trabzon 10 kişi kalınca devreye taraftar girdi, devreye taraftar girince de sahadaki Trabzonlu futbolcular ateşlendiler ve maç bambaşka bir havaya büründü.

Beşiktaş-Denizli maçında konuk ekip 'Ben gol atmasam da olur.

Gol yemeden bu maçı bitireyim' havasında oynadı. Aslında bitireceklerdi de. Ama Caner sarı kart görüp sinirli oynamaya devam edince Avcı onun yerine N'Koudou'yu oyuna aldı.

N'Koudou, şahsi becerisini de katarak golü attı ve Kartal kazandı. Beşiktaş yine iyi oynamadı, yani sadece kazandı.

Çoğu takım için bunu söylüyoruz.

Şu anda devamlı iyi oynayarak futbolun hakkını veren Sivas zaten lider. İki maçta da enteresan pozisyonlar var. Yalnız Beşiktaş-Denizli maçında konuk ekibin uzatmalarda attığı golde hakem ne verdi çözmüş değilim.