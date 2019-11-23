ERMAN TOROĞLU

İki taraf için de bıçak sırtı bir maç. Karşılaşmanın Galatasaray'ın stadında oynanması bıçağın keskin tarafını Cimbom'a doğru döndürüyordu. Öyle bir 90 dakika oynandı ki gol atan kazanacak gibiydi. Nitekim öyle de oldu. 'Bu takım daha etkili', 'şu takım daha iyi oynadı' diyemeyeceğimiz bir maç.

Başakşehir'den daha iyi futbol bekleniyordu ama G.Saray'ın sahaya çıkan futbolcuları bu sezon yürüye yürüye oynadıkları için maçın galibiyeti Başakşehir'e dönmüştü başlama düdüğünden önce.

Ama G.Saray'ın sakatlardan sonra sahaya çıkan yedeklerden kurulu takımı çok iyi mücadele ederek Başakşehir'in önce kimyasını bozdular. Başakşehir bu tarz bir tepki beklemiyordu herhalde. G.Saray tepkiyi gösterdi ama neticeyi alacak kimse yoktu sahada.

Başakşehir rakip ceza alanına daha az geldi gibi gözüktü ama özellikle son yarım saatte çok etkili nokta hücumlar yaptılar. Nitekim göbekte yaptığı bir pas hatasını çok iyi değerlendirerek maça noktayı koydular. Galatasaray bu sene böyle kör topal gideceğe benziyor. Devre arası transferlerinden bahsediyorlar ama ara dönemde iyi futbolcu çıkması Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmasına benzer.

Galatasaray'ın yedeklerinde 2-3 tane isimli oyuncu var gözüküyor ama Başakşehir'in yedek kulübesine baktığımızda, onların yedekleri Galatasaray ile maç yapsa rahat kazanır.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu için söylenecek hiçbir şey yok. İki takım futbolcularını büyük küçük diye ayırmadı. Kartları da doğru kullandı. Yalnız ona bir tavsiyede bulunmak istiyorum, bir yerde hata yapıyor, yapmasın.

Doğru bir düdük çalıyor ve bu düdük futbolcuya yanlış gelmiş olabilir. Orada bir kontak noktası olabilir. Ama o kontak noktasında ya havaya, ya yere, ya da sağa sola bakıyor. Düdükten sonra kontak noktasını gözetim altına almalısın. Öyle bir ters iş olur ki doğru idare ettiğin bir maç üstüne yıkılır. Yerde para arama. Başka yere de fazlaca bakma.